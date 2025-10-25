غرامت 160 میلیاردی فیفا بابت مصدومیت کسری طاهری!

جوان گرایی امیر قلعه‌نویی در بازی ایران و تانزانیا، به نوعی گریبان پیکان را گرفت. کسری طاهری در این بازی مصدوم شد و گفته می‌شود حداقل سه ماه دور از میادین خواهد بود و شاید یکی دو ماهی هم ریکاوری اش طول بکشد. پیکان بابت از دست دادن آقای گل، از نظر فنی ضربه خورد ولی آنها می‌توانند با ارسال مدارک پزشکی، مبلغ سنگینی از فیفا غرامت بگیرند. سالها بین باشگاه‌ها و فیفا جنگ حقوقی در جریان بود. اینکه باشگاه‌ها خودشان را مالک و صاحب اصلی بازیکنان می‌دانستند چون پرداخت قراردادشان را برعهده داشتند. به همین خاطر فیفا در اساسنامه‌اش در سال 2014 و در بخش حفاظت از بازیکنان فوتبال سازوکاری را تعریف کرد که چنانچه بازیکنی در یکی از روز‌های فیفا مصدوم شود به باشگاه‌هایی که بازیکن تحت قراردادش مصدوم می شود، غرامت پرداخت خواهد کرد. شرط پرداخت غرامت دوری بیشتر از 28 روز بازیکن مصدوم از میادین با سند و مدرک است. این رقم برای هر روز 20548 یوروست و در بهترین حالت و مدت زمان یک ساله 7 و نیم میلیون یورو خواهد بود. دی ماه 1402، وینیسیوس جونیور در بازی برزیل و کلمبیا مصدوم شد. این مصدومیت در ابتدا 2 ماه نیاز به ریکاوری داشت که با زمانی کمتر سپری شد ولی بیشتر از 28 روز طول کشید. محاسبه مارکا از غرامت پرداختی فیفا، رقمی بین 400 تا 500 هزار یورو را نشان داد و درنهایت 410 هزار و 960 یورو به حساب رئال واریز شد. مورد جالب‌تر، مصدومیت کاماوینگا بود. او در جریان تمرین تیم ملی فرانسه با عثمان دمبله برخورد کرد و مصدوم شد. ولی چون برای فیفادی به اردو دعوت شده بود، رئال را صاحب غرامت کرد. فیفا باتوجه به گزارش رسمی پزشکی رئال و زمان برگشت این بازیکن، حدود یک ملیون یورو به رئال پرداخت. بارسا هم بابت مصدومیت گاوی از فیفا غرامت گرفت. دوران دوری ستاره بارسا حدود 8 ماه طول کشید و فیفا تقریبا 4 میلیون و 315 هزار یورو به بارسا پرداخت. پیش‌بینی‌های اولیه از مصدومیت 3 ماهه کسری طاهری حکایت دارد و این یعنی فیفا باید غرامت بیش از 2 ماه را به او پرداخت کند. این رقم با یک حساب سرانگشتی 62 روز و هر روز 20458 یورو خواهد بود یعنی تقریبا یک میلیون و 270 هزار یورو. یورو در حال حاضر 125 هزار تومان است و این یعنی 160 میلیارد تومان به باشگاه طاهری می رسد. با توجه به اینکه پرداخت غرامت بعد از 28 روز رسمی می‌شود (بازی ایران و تانزانیا 22 مهر برگزار شد)، پرداخت این رقم از روز 20 آبان شروع خواهد شد که کسی نمی‌داند قیمت یورو در آن زمان چقدر است ولی ارایه مدارک مستند و رسمی و مورد تایید ایفمارک، غرامت حداقل 160 میلیارد تومانی را تضمین خواهد کرد که یک خبر خوب و درآمدزایی مهمی برای باشگاه پیکان خواهد بود.