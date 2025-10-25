۰۳/آبان/۱۴۰۴
Saturday 25 October 2025
۰۷:۳۴
فیلم
>>
سینما و سرگرمی
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2140024" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1336202/2140024?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۳۶۲۰۲
13
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۶:۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
25 October 2025
نبض خبر
فریبا نادری: نرگس محمدی را در عراق میپرستند!
کینه طرفداران شخصیتهای حشمت فردوس و ستایش سریال «ستایش» از فریبا نادری در عراق را از زبان خودش بشنوید.
https://www.tabnak.ir/005bbe
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:
نبض خبر
فریبا نادری
نرگس محمدی
ویدیو
سریال ستایش
اخبار مرتبط
سه ویدیوی جنجالی: توهین داریوش ارجمند، تماس با ارجمند، عذرخواهی ارجمند!
گریمهای پُر سر و صدا؛ از ستایش تا کیمیا
تصاویر جدید از فصل سوم سریال ستایش
گلایه علی اوجی از همسرش نرگس محمدی
دیدار «ستایش» و «صابر» پس از 15 سال در کانادا
روایت علی اوجی از سلفی جنجالی با همسر رونالدو!
مقایسه بامزه بازیگران ایرانی با بازیگران هالیوودی
جوک علی اوجی که کار دست نرگس محمدی داد!
ویدیوی رقص نرگس محمدی در بند زنان اوین!
نرگس محمدی: به جز علی اوجی با هیچکس نمیتوانستم زندگی کنم
علی اوجی نرگس محمدی را سکه یک پول کرد!
اعتراف علی اوجی که نرگس محمدی را ناراحت میکند!
بغض نرگس محمدی حین دریافت جایزه درجه دو
حرفهای جنجالی فریبا نادری بابت اختلاف طبقاتی
واکنشهای فریبا نادری حین پخش یار دبستانی
واکنش فریبا نادری به جنجالش در برنامه قیاسی
سنگ تمام فریبا نادری برای حجت اشرف زاده
چهره متفاوت فریبا نادری در عکس جدیدش
وقتی فهمیدم مردم فحشم دادند خستگی ام در رفت!
توجیه بازیگر زن درباره علت تولد فرزندش در کانادا
اعتراف عجیب فریبا نادری: بسیار آدم فحاشی هستم
انتقاد بیرحمانه فریبا نادری از چهره امیرحسین قیاسی
ویدیوهای مرتبط
سکانسهایی از فیلم پاکول
فیلم پاکول به کارگردانی نوید اسماعیلی و نویسندگی وحید وحید اسماعیلی...
تصاویر مریم مومن در افتتاحیه یک جشنواره
مریم مومن بازیگر سینما در افتتاحیه جشنواره همام مقابل عکاسان حاضر شد....
تصاویر رضا عطاران با ظاهر زنانه در یک فیلم!
رضا عطاران در فیلم «خانوم والده» با ظاهری شبیه کاراکتر اصلی فیلم «مادر»...
تلاش خیابانی برای ترک سیگار امیرحسین قیاسی
تلاش جواد خیابانی برای ترک سیگار امیرحسین قیاسی سوژه فضای مجازی شده است.
دفاع آتشین «جدی میفرمایید» از پژمان جمشیدی
احمد مجدزاده که با تکه کلام «جدی میفرمایید» معروف شد، در ویدیویی به دفاع...
تغییر چهره بازیگران سریال روزگار جوانی را ببینید
روزگار جوانی یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی شاپور قریب و اصغر...
کپی مصری سریال یوسف پیامبر را ببینید
کپی مصری سریال یوسف پیامبر و مقایسهاش با نسخه ساخته ایران را ببینید
انتقاد بیرحمانه فریبا نادری از چهره امیرحسین قیاسی
انتقاد بیرحمانه فریبا نادری از چهره امیرحسین قیاسی را ببینید
حرفهای جنجالی فریبا نادری بابت اختلاف طبقاتی
تعابیر فریبا نادری درباره اختلاف طبقاتی به شدت در فضای مجازی خبرساز شده...
اعتراف عجیب فریبا نادری: بسیار آدم فحاشی هستم
فریبا نادری در مصاحبه با امیرحسین قیاسی گفت: «من خیلی آدم عصبیای هستم...
فرزاد حسنی: بابت حضورم روی آنتن، چند نفر سکته قلبی کردند!
فرزاد حسنی در تلویزیون در اظهارنظری قابل تامل گفت: «بابت حضور من روی...
بهروز شعیبی: کاش هزینه یک موشک را به فیلم کوتاه اختصاص میدادند!
بهروز شعیبی، دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران در پاسخ به محمود گبرلو درباره...
سکانسهایی از فیلم آویختگی
فیلم آویختگی به نویسندگی و کارگردانی مهدی رضایی محصول سال 1399 است. پسر...
ویدیوی بازیگر زن سینما درباره شکایت از پژمان جمشیدی
طی بیست و چهار ساعت اخیر خبرهایی در فضای مجازی منتشر شده بود مبنی بر...
فرزاد حسنی: تلویزیون برای جبلی و جلیلی نیست!
فرزاد حسنی در اظهارنظری جنجالی گفت: «من گوی سبقت را در ممنوع الفعالیتی...
بحث مریم امیرجلالی با سیما تیرانداز درباره رژیم غذایی
بحث مریم امیرجلالی با سیما تیرانداز درباره رژیـم غذایی در برنامه شام...
نگاه جالب گوهر خیراندیش به مسئله تربیت فرزند
نگاه جالب گوهر خیراندیش بازیگر پیشکسوت به مسئله تربیت و یادآوری نکات...
سکانسهایی از فیلم سودابه
فیلم سودابه با نام قبلی بازیچه به نویسندگی و کارگردانی محمد علی سجادی...
شوهر المیرا شریفیمقدم جواب فیروز کریمی را داد
داوود عابدی، گزارشگر، مجری و تهیهکننده سابق شبکه خبر و همسر المیرا...
آتش، رقص و آواز زنان در بامداد خمار را ببینید
در بخشی از سریال «بامداد خمار» به کارگردانی نرگس آبیار، صحنهای از مراسم...
نمایش بیشتر
