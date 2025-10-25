فیلم پاکول به کارگردانی نوید اسماعیلی و نویسندگی وحید وحید اسماعیلی...

مریم مومن بازیگر سینما در افتتاحیه جشنواره همام مقابل عکاسان حاضر شد....

احمد مجدزاده که با تکه کلام «جدی میفرمایید» معروف شد، در ویدیویی به دفاع...

روزگار جوانی یک مجموعه تلویزیونی ایرانی به کارگردانی شاپور قریب و اصغر...

فرزاد حسنی در تلویزیون در اظهارنظری قابل تامل گفت: «بابت حضور من روی...

بهروز شعیبی، دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران در پاسخ به محمود گبرلو درباره...

فیلم آویختگی به نویسندگی و کارگردانی مهدی ‌رضایی محصول سال 1399 است. پسر...

نگاه جالب گوهر خیراندیش بازیگر پیشکسوت به مسئله‌ تربیت و یادآوری نکات...

فیلم سودابه با نام قبلی بازیچه به نویسندگی و کارگردانی محمد علی سجادی...

داوود عابدی، گزارشگر، مجری و تهیه‌کننده سابق شبکه خبر و همسر المیرا...