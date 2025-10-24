آیت الله سید مصطفی خمینی

در روز یکم آبان 1356 آیت‌الله حاج سیدمصطفی خمینی(ره)، فرزند ارشد امام خمینی(س) در خانه مسکونی خود در نجف اشرف به شهادت رسید. امام در همان روز به مناسبت شهادت آقا مصطفی یادداشتی به شرح زیر مرقوم فرمودند: بسمه تعالی انا للَّه و انا الیه راجعون در روز یکشنبه نهم شهر ذی القعدة الحرام ۱۳۹۷ مصطفی خمینی، نور بصرم و مُهجَه قلبم، دار فانی را وداع کرد و به جوار رحمت حق تعالی رهسپار شد. «اللهم ارحمه و اغفر له و أسکنه الجنة بحق اولیائک الطاهرین - علیهم الصلوة و السلام.