عکس: دیدار پاپ و چارلز سوم در واتیکان
شاه چارلز سوم بریتانیا و ملکه کامیلا در نخستین سفر رسمی خود به واتیکان، با پاپ لئو چهاردهم دیدار کردند. این دیدار، که در کلیسای سیستین برگزار شد، نخستین مراسم دعای مشترک میان یک پادشاه انگلیسی و پاپ از زمان جدایی کلیسای انگلیس از واتیکان در سال ۱۵۳۴ بود. در این مراسم دعاهایی به زبانهای لاتین و انگلیسی برای تقویت همبستگی میان کلیسای انگلیس و واتیکان خوانده شد.
