ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۶۰۲۵
بازدید: ۳۲۰

عکس: سالگرد آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی (ره)

مراسم سالگرد ارتحال آیت‌الله سیدروح‌الله خاتمی، نماینده فقید ولی‌فقیه در استان یزد و امام جمعه پیشین شهرهای اردکان و یزد، شامگاه پنجشنبه با حضور جمعی از مسوولان، عالمان و قشرهای مختلف مردم در مسجد کوشکنو اردکان برگزار شد.

سید محمد خاتمی یزد اصلاح طلب عکس خبری
ارسال نظر
