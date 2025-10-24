عکس: سالگرد آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی (ره)

مراسم سالگرد ارتحال آیت‌الله سیدروح‌الله خاتمی، نماینده فقید ولی‌فقیه در استان یزد و امام جمعه پیشین شهرهای اردکان و یزد، شامگاه پنجشنبه با حضور جمعی از مسوولان، عالمان و قشرهای مختلف مردم در مسجد کوشکنو اردکان برگزار شد.