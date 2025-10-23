En
خروج یک میلیون و ۴۵۰ هزار اتباع غیرمجاز از کشور

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: خروج اتباع غیرمجاز در ۶ ماه ابتدایی سال جاری به مرز یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر رسید، این روند خروج به صورت طبیعی و قانونی در حال اجراست و بنا داریم تا همین تعداد در آینده‌ای نزدیک مجدد از کشور خارج شوند.
خروج یک میلیون و ۴۵۰ هزار اتباع غیرمجاز از کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، نادر یار احمدی روز پنج‌شنبه در حاشیه « نشست مدیران کل و روسای دستگاه های حوزه اتباع خارجی » در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برای ساماندهی اتباع، سالانه جلساتی را با مدیران مربوطه به صورت مستقیم برگزار می کنیم تا تصمیمات لازم برای ساماندهی اتباع گرفته شود، با توجه به سیاست‌هایی که امروز در کشور وجود دارد مقرر شده بود تا در ۶ ماه اول امسال بخش عمده‌ای از اتباع افغانستانی از کشور خارج شوند که این امر محقق شد.

وی ادامه داد: در یک بازنگری مجدد د نظر داریم برای ارائه خدمات به کسانی که در کشور باقی می‌مانند طرحی اجرا شود که نتیجه آن این است تا همه دستگاه‌های حاکمیتی و حوزه خدماتی دور هم جمع شوند تا برای ارائه خدمات بهتر به این افراد تصمیم‌گیری شود.

یار احمدی درباره روند خروج اتباع از کشور خاطر نشان کرد: در مرحله نخست برگه سرشماری این افراد باطل می شود تا افراد غیر مجاز از کشور خارج شوند، بر اساس سیاست‌های فعلی و مطابق استانداردهای جهانی تلاش داریم که میزان جمعیت اتباع مهاجر شناور در کشور، به حدود سه درصد جمعیت کلی برسد.

وی درباره طرح مجلس در قبال طرح ساماندهی و مهاجرت در کمیسیون تخصصی اصل ۸۵ گفت: در همکاری ویژه‌ای که میان دولت و مجلس وجود دارد، قرار شد تا همکاری تنگاتنگی در این زمینه انجام شود اما مهم ترین بحث نزدیک شدن نظرات است که خوشبختانه طرح مجلس با لایحه دولت تلفیق شد و روز دوشنبه هفته آینده این کارگروه کارش تمام خواهد کرد.

یار احمدی ادامه داد: این طرح به زودی پس از نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، این طرح، تلفیقی از نظرات مردم، تجربیات و قوانین است.

وی در خصوص صدور شناسنامه برای فرزندان آنان گفت: فرزندانی که از مادران ایرانی و یا برعکس متولد می‌شوند می‌توانند از شناسنامه برخوردار شوند.

رئیس مرکز امور اتباع همچنین درباره ویزاهای کاری توضیح داد: اتباع مجاز می‌توانند ویزای کاری ۹ ماهه دریافت کنند که به آنها اجازه می‌دهد در مدت زمان محدود کار کنند، پس از پایان این مدت، باید سه ماه کشور را ترک کرده و مجددا وارد شوند تا رابطه‌شان با کشور مبدا برقرار باقی بماند.

وی درباره ثبت نام، تمدید و به‌روزرسانی ویزاها گفت: همه فرآیندهای مربوطه در سایت مشخص انجام می‌شود و کارفرماها باید پروفایلی در سامانه ایجاد کنند، ویزای ۹ ماهه قابل تمدید نیست و فرد باید پس از انقضا، روند خروج و ورود مجدد را طی کند.

