لاریجانی هدف اصلی حمله اسرائیل را مشخص کرد

علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی در مراسم پاسداشت شهید حاج حسین همدانی گفت: «مقاومت و عملکرد نیروهای مسلح ایران موجب شد تحلیلگران خارجی اذعان کنند که ایران «مقاومت جانانهای» از خود نشان داد. دشمنان تلاش میکنند دستاوردهای نظامی و مردمی ایران را کوچک و بیاهمیت جلوه دهند. همبستگی ملی ایران در آن شرایط بحرانی عامل اصلی پایداری کشور بود و این انسجام، ریشه در تمدن و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی دارد. این اتحاد حاصل اراده و هدایت الهی دانسته میشود، نه صرفاً تصمیمات فردی یا سیاسی. دشمن تصور میکرد میتواند میان مردم و حکومت شکاف ایجاد کند، اما برعکس، اتحاد مردم و نظام پررنگتر شد. همه جناحها و گروههای سیاسی موظفاند برای حفظ این همبستگی، از آرمانهای انقلاب و رهبری تبعیت کنند و اختلافات را کنار بگذارند.» اظهارات لاریجانی را میبینید و میشنوید.