تعداد بازدید : 45
کد خبر:۱۳۳۵۹۹۴
402 بازدید
نبض خبر

مرجع تقلید: بی‌حجابی مبارزه کردنی نیست!

ویدیویی از مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی توسط بیت این مرجع تقلید منتشر شده که متعلق سال 1378 است. این مرجع تقلید می‌گوید: «با بی‌حجابی با چوب و شلاق نمی‌توانیم مبارزه کنیم. باید زن طوری عقیده پیدا کند که عصمتش، شخصیتش، موقعیتش به واسطه حجاب حفظ می‌شود. اگر این معنا را معتقد شد در خانه‌ام که رفت از برادر شوهرش رو می‌گیره اما اگر بخواهی با چوب محجبه‌اش کنی، خب چوب در کوچه و خیابان است؛ وقتی در خانه رفت و برادر شوهرش است و سر لخت جلویش ظاهرا می‌شود، شما هم نیستید که کاری بکنید...» سخنان کامل این مرجع تقلید را می‌بینید و می‌شنوید.
