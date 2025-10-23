عکس: روستای تیبله بورکینافاسو

روستای تیبلِه در جنوب بورکینافاسو، زیستگاه قوم باستانی کاسِنا است که معماری منحصربه‌فرد آن ریشه در قرن پانزدهم دارد. خانه‌های این روستا (معروف به سوخالا) با ساختاری هندسی سازماندهی شده‌اند این سازه‌ها کاملاً از مواد محلی نظیر خاک، چوب، کاه و کود گاو ساخته شده‌اند و دیوارهای ۳۰ سانتی‌متری آن‌ها برای حفظ تعادل دمایی و دفاع ساخته شده‌اند. این روستا میزبان ۵۴ خانواده است که اصالت خود را از منطقه‌ی لومبیلا می‌دانند. در ساختار اجتماعی، وظایف تقسیم شده است: مردان بنا را در فصل خشک (نوامبر تا مارس) می‌سازند، و زنان پیش از شروع فصل بارندگی، دیوارها را با نقوش نمادین تزئین می‌کنند. این تزئینات در درجه اول برای محافظت گِل از فرسایش باران است، اما به‌عنوان هنری ماندگار، حامل آیین‌ها، باورهای مذهبی و جایگاه‌های سلسله‌مراتبی جامعه‌ی کاسِنا نیز می‌باشد.