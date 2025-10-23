سرهنگ اسکات ریتر نظامی مطرح آمریکایی در گفت و گویی با تشبیه حمله اسرائیل به ایران که به جنگ دوازده روزه انجامید، به حمله ژاپن به پرل هاربر آمریکا، تاکید کرد: «ژاپنی‌ها به ما آسیب زدند اما ما خودمان را جمع و جور کردیم و تقریباً چهار سال پس از آن خودمان را به خلیج توکیو رساندیم. اسرائیل ایران را زد اما دوازده روز پس از آن نتانیاهو تلفن را برداشت و به ترامپ التماس کرد تا پادرمیانی کند و آتش بس برقرار کند. زیر ضربه یکشنبه کار ایران را یکسره نکرد.» این سرهنگ آمریکایی گفت: «اسرائیلی‌ها توانستند به ایران ضربه بزنند چون توانستند از آسمان سوریه و جمهوری آذربایجان بر فراز دریای خزر بیایند و از آنجا حمله انجام دهند، چون هیچ پدافندی نیست. این اتفاق دیگر رخ نخواهد داد، چون روس‌ها بیست و چهار ساعته در حال ترابری (ارسال تسلیحات نظامی) به ایران هستند. آنها دارند به ایران رادار، پدافند هوایی و هواگرد منتقل می‌کنند. اینها نسخه بروز شده میگ 29 هستند...» او درباره شبکه جاسوسان اسرائیل در ایران مدعی شد: «همه جاسوسان موساد یا مرده‌اند یا گردن‌شان دم تیغ است...» ریتر عامل عدم حمله دوباره به ایران را موشک‌های پدافندی سامانه‌های تاد عنوان کرد و گفت: «ما ذخیره دوازده روزه موشک‌های پدافندی‌مان را در دوازده روز مصرف کردیم»