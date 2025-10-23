عکس: سفر اردوغان به سه کشور عربی جنوب خلیج فارس

رئیس جمهوری ترکیه به همراه همسرش امینه در حال سفر دوره ای به کشورهای عربی خلیج فارس هستند. آنها در ایستگاه سوم بعد از سفر به کویت و دوحه قطر، دیروز چهارشنبه وارد شهر مسقط پایتخت عمان شدند و در فرودگاه مورد استقبال سلطان قابوس قرار گرفتند.ریاست جمهوری ترکیه قبل از این گفته بود هدف از این سفر دوره ای، گفتگو درباره روابط دوجانبه و موضوعات مهم و و مورد توجه دو طرف از جمله تحولات منطقه ای است.