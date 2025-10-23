پاسخ عراقچی به هشدار گروسی درباره حمله به ایران

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای با یک روزنامه سوئیسی درباره موجودی اورانیوم با غنای بالا تأکید کرد: «به‌هرحال، ایران هنوز اورانیوم غنی‌شده، از جمله حدود ۴۰۰ کیلوگرم با غنای تا ۶۰ درصد که کمی پایین‌تر از سطح موردنیاز برای سلاح هسته‌ای است، در اختیار دارد و اگر بیشتر پیش برود، مواد لازم برای تولید تقریباً 10 بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. آژانس هیچ مدرکی مبنی بر این که تهران قصد ساخت بمب هسته‌ای داشته باشَد، نداریم. برای اطمینان از این امر بازرسی‌ها باید از سر گرفته شوند. ایران پس از جنگ دوازده روزه می‌توانست ارتباط با جامعه بین‌المللی را قطع کند، از معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای خارج شود و مانند کره شمالی به کشوری منزوی تبدیل شود. اما نکرد. من این انتخاب را تحسین می‌کنم و با حفظ تماس منظم با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، فضای دیپلماتیک را نگه داشته‌ام. تهران فعلاً بازرسان را به‌صورت قطره‌چکانی می‌پذیرد و به دلیل نگرانی‌های امنیتی، محدودیت‌هایی را وضع می‌کند که من آن را می‌فهمم. اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، من نگران توسل دوباره به‌زور هستم.» در واکنش عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: «نمی‌دانم ایشان این حرف را از سر نگرانی زده یا تهدید، اما کسانی که چنین تهدیدهایی می‌کنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکست‌خورده، نتیجه‌ای جز شکست دوباره برایشان نخواهد داشت.» مواضع عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.