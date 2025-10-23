لحظه آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری از زندان فرانسه

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی از زندان‌ فرانسه خبر داد. لحظه آزادی این ایرانی را می‌بینید. مهدیه اسفندیاری در اوایل اسفند 1403 ناپدید شد و خانواده‌اش پس از بی‌خبری طولانی‌مدت، موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع دادند. پس از حدود یک ماه سکوت، مقامات قضایی فرانسه در اوایل آوریل 2025 تأیید کردند که او بازداشت شده است. دادستانی پاریس اعلام کرد که مهدیه اسفندیاری به اتهام «تمجید از تروریسم» و جرایم مرتبط با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تحت پیگرد قرار دارد! این اتهامات به‌طور خاص به انتشار مطالبی در یک کانال تلگرامی مرتبط است که به گفته مقامات فرانسوی، شامل حمایت از طوفان الاقصی بوده است.