رئیس موزه لوور: ما شکست خوردیم

رئیس موزه لوور در جلسه استماع مجلس سنا در مورد سرقت مسلحانه از موزه لوور، به ناکافی بودن سیستم حفاظت تصویری اذعان کرد و گفت: با وجود اینکه به هر روز به سختی کار کردیم، شکست خوردیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ لورانس دِ کار (Laurence des Cars) عصر دیروز در کمیسیون فرهنگی مجلس سنا حاضر شد تا در مورد سرقت مسلحانه روز یکشنبه از لوور توضیح دهد. وی در این سخنرانی به «ناکافی» بودن تعداد دوربین‌های حفاظت اذعان کرد، اما اطمینان داد که در فعال کردن سیستم امنیتی لوور تاخیری صورت نگرفته است. وی گفت با وجود سخت کار کردن شکست خورده و استعفا داده است.

رئیس موزه لوور گفت: چند دوربین محیطی وجود دارد، اما قدیمی شده‌اند (..)، این سیستم به شدت ناکافی است و تمام نمای لوور را پوشش نمی‌دهد. متأسفانه، در سمت گالری آپولو، جایی که سرقت رخ داده است، تنها دوربین رو به غرب قرار گرفته و بنابراین بالکنی را که در اثر ورود غیرقانونی آسیب دیده است، پوشش نداده است.

دِ کارز در اولین اظهارنظر رسمی خود از زمان سرقت افزود: این سرقت آسیب قابل توجهی را متوجه ما کرد و برای من اصلاً مساله شانه خالی کردن یا انکار کردن مطرح نیست.

با این حال، او اطمینان داد که برخلاف آنچه دیوان محاسبات در گزارش اولیه خود اعلام کرده بود، «هیچ تأخیری» در اجرای طرح امنیتی لوور یا «طرح جامع» برای تجهیزات امنیتی وجود ندارد.

وی در کمیسیون فرهنگی ادامه داد: با وجود تلاش‌های ما، علی‌رغم کار سخت روزانه‌مان، شکست خورده‌ایم.

رئیس پربازدیدترین موزه جهان اظهار داشت که نمی‌خواهد «ادعا کند که این سرقت اجتناب‌ناپذیر بوده است».

وی اعلام کرد که از زمان تصدی سمت در سپتامبر ۲۰۲۱، پیوسته توجه هیات دولت، مجلس ملس و رسانه‌ها را به وضعیت فرسودگی و کهنگی عمومی موزه لوور، ساختمان‌ها و سازه‌های آن جلب کرده است.

لورنس دِ کار همچنین به گزارشی استناد کرد که تأیید می‌کرد همه زنگ‌های خطر کار کرده‌اند.

او همچنین تأیید کرد که استعفای خود را روز یکشنبه، چند ساعت پس از سرقت جواهرات، به رشیده داتی وزیر فرهنگ، ارائه کرده است که آن را نپذیرفته است.

او همچنین از وزارت کشور خواست تا مساله استقرار یک ایستگاه پلیس در داخل موزه لوور را بررسی کند.

رئیس موزه لوور همچنین برخی اقدامات امنیتی صورت گرفته «در کوتاه‌مدت» را تشریح کرد که «ایمن‌سازی محیط اطراف موزه لوور، به‌ویژه خیابان» را شامل می‌شود. او توضیح داد: به عنوان مثال می‌توان مانع پارک کردن وسایل نقلیه در کنار موزه شد.

به گزارش ایرنا، موزه لوور فرانسه که بزرگترین و البته پربازدیدترین موزه جهان است صبح یکشنبه ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت. این نوع سرقت که بسیار سریع و به گفته وزیر فرهنگ ۴ و به گفته وزیر کشور فرانسه ۷ دقیقه صورت گرفت، فرانسه را از حیث نوع عملیات و اهمیت و ارزش اقلام به سرقت رفته، شوکه کرد.

اشیای به سرقت رفته هشت قطعه از جواهرات متعلق به ناپلئون سوم و ملکه اوژنی بودند که «بی‌قیمت» ارزیابی می‌شدند.

نخستین برآورد از خسارت وارد شده به موزه لوور ۸۸ میلیون یورو است.