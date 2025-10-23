۰۱/آبان/۱۴۰۴
فیلم
>>
سینما و سرگرمی
کد خبر:۱۳۳۵۹۲۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
23 October 2025
نبض خبر
نگاه جالب گوهر خیراندیش به مسئله تربیت فرزند
نگاه جالب گوهر خیراندیش بازیگر پیشکسوت به مسئله تربیت و یادآوری نکات تربیتی در گذشتهگان که همچنان در روانشناسی امروز نیز کارکرد آن دیده میشود را میبینید.
برچسبها:
نبض خبر
گوهر خیراندیش
تربیت فرزند
ویدیو
