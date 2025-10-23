نگاه جالب گوهر خیراندیش به مسئله تربیت فرزند

سکانس‌هایی از فیلم سودابه فیلم سودابه با نام قبلی بازیچه به نویسندگی و کارگردانی محمد علی سجادی...

گریه امیر آقایی برای حمایت از پژمان جمشیدی ویدیوی قدیمی از خاطره پژمان جمشیدی از حرکت تحسین‌آمیز امیر آقایی برای...

مستند تماشایی از شهرام ناظری استاد شهرام ناظری موسیقی دان و خواننده ایرانی است. شهرام ناظری در 29...

عکس العمل وزیر ارشاد به پرونده پژمان جمشیدی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توضیح قابل تاملی درباره پرونده...

ادعای عجیب نویسنده کیهان درباره پژمان جمشیدی آرش فهیم نویسنده سینمایی روزنامه کیهان در شبکه افق ادعای عجیب درباره...

سکانس‌هایی از فیلم در آغوش درخت فیلم در آغوش درخت به کارگردانی و نویسندگی بابک خواجه‌پاشا محصول 1401...

هنرنمایی بامزه سه دوبلور مشهور ایران که وایرال شد هنرنمایی دیدنی نرگس آهازان، سمیه الیاسی و آیدین الماسیان سه دوبلور مشهور...

ویدیویی که از پژمان جمشیدی دوباره وایرال شد ویدیوی اعتراض پژمان جمشیدی در نشست خبری فیلمش در جشنواره نسبت به قیمت...

دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد سکانسی از فیلم علفزار ساخته کاظم دانشی که پژمان جمشیدی در مقام بازپرس در...

سکانس‌هایی از فیلم قلب رقه فیلم قلب رقه به کارگردانی و نویسندگی خیرالله تقیانی‌پور محصول 1402 است....

بازیگر سینما: می‌ترسم دخترها جادویم کنند! روایت ترسناک امیرحسین فتحی از علاقه افراطی یکی از طرفدارانش در گفت‌وگو...

صداهایی جاودانه را بشنوید؛ نوستالژی دوبلورهای ایران وقتی دوبلورهای برجسته ایران حرف می‌زنند، فقط یک صدا نیست که می‌شنویم؛...