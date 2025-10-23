En
سکانس‌هایی از فیلم سودابه
نگاه جالب گوهر خیراندیش به مسئله تربیت فرزند

نگاه جالب گوهر خیراندیش بازیگر پیشکسوت به مسئله‌ تربیت و یادآوری نکات تربیتی در گذشته‌گان که همچنان در روانشناسی امروز نیز کارکرد آن دیده می‌شود را می‌بینید.
