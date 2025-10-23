آمادگی ترامپ برای حمله مستقیم به ونزوئلا

دونالد ترامپ بنا به مدعای خودش، در طول ۹ ماه ریاست جمهوری خود، ۸ جنگ، از نوار غزه تا جنوب شرقی آسیا را پایان داده است؛ اما در مکانی بسیار نزدیک‌تر به آمریکا(ونزوئلا) ، اکنون به نظر می‌رسد که مصمم به شروع یک جنگ است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ دونالد ترامپ بنا به مدعای خودش، در طول ۹ ماه ریاست جمهوری خود، ۸ جنگ، از نوار غزه تا جنوب شرقی آسیا را پایان داده است؛ اما در مکانی بسیار نزدیک‌تر به آمریکا (ونزوئلا)، اکنون به نظر می‌رسد که مصمم به شروع یک جنگ است.

روزنامه واشنگتن پست آمریکا در گزارشی با ذکر این مقدمه نوشت:

ترامپ با ده‌ها کشتی جنگی و هواپیما و هزاران سرباز آمریکایی که به تازگی در دریای کارائیب مستقر شده‌اند، "درگیری مسلحانه" با گروه‌های قاچاق مواد مخدری که او آنها را تروریست‌های بین‌المللی نامیده است، اعلام کرده است.

حملات هوایی ایالات متحده تاکنون حداقل ۷ قایق را که ترامپ آنها را متهم به حمل مواد مخدر به ایالات متحده از ونزوئلا کرده است، منفجر کرده و در این فرآیند ده‌ها قاچاقچی مظنون کشته شده‌اند.

او همچنین مجوز عملیات مخفی سیا در ونزوئلا امضا کرده و رئیس جمهوری این کشور، نیکولاس مادورو، را به پیروزی در انتخابات غیرقانونی و رهبری یک کارتل مواد مخدر متهم کرده است.

ترامپ هفته گذشته گفت: "من به دو دلیل این مجوز را صادر کردم. " او گفت ونزوئلا "بدترین سوءاستفاده‌کننده" از سیاست‌های "مرز باز" در دولت بایدن بوده و "زندان‌ها، مراکز روانی و آسایشگاه‌های روانی" خود را از مهاجران به ایالات متحده خالی کرده است. "مورد دیگر مواد مخدر است.... ما مواد مخدر زیادی از ونزوئلا وارد می‌کنیم. "

ترامپ در پاسخ به این سوال که آیا به سیا اجازه داده است تا مادورو را "از بین ببرد"، گفت که " پاسخ به این سوال برای من مسخره خواهد بود. اما فکر می‌کنم ونزوئلا در حال حاضر در شرایط حساسی قرار دارد. "

"آنا کلی" سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به درخواستی برای شفاف‌سازی سیاست آمریکا در منطقه، به اظهارات عمومی ترامپ اشاره کرد. او در ایمیلی اضافه کرد که " این حملات قاطع علیه تروریست‌های مواد مخدر بوده است که سم مهلکی را به سواحل ما می‌آورند و رئیس جمهور همچنان از تمام قدرت آمریکا برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشورمان و محاکمه مسئولان آن استفاده خواهد کرد. "

ترامپ با بیان اینکه "ما قصد داریم آنها را از طریق زمینی متوقف کنیم" نیت خود را برای فراتر رفتن از منفجر کردن قایق‌ها در آب‌های ونزوئلا روشن کرده است. چندین منبع دولتی گفتند که هرگونه حمله زمینی اولیه احتمالا عملیاتی هدفمند علیه اردوگاه‌های ادعایی قاچاقچیان یا باند‌های فرودگاه مخفی خواهد بود، نه تلاشی مستقیم برای سرنگونی مادورو.

برخی منابع نیز گفتند که استقرار نیرو‌ها و حملات قایق‌های ایالات متحده، جنگ روانی برای ایجاد شکاف در نیرو‌های مسلح ونزوئلا یا ترغیب مادورو به کناره‌گیری است.

اما ترامپ چیزی برای رفع نگرانی‌ها مبنی بر اینکه ایالات متحده می‌تواند یک عملیات نظامی تمام عیار را آغاز کند، نگفته است.

یک منبع دولتی به شرط عدم افشای نامش به واشنگتن پست گفت: " با اعلام جنگ علیه تروریست‌های مواد مخدر و تعیین مادورو به عنوان رئیس حداقل یکی از آنها، واقعا راه برگشتی وجود ندارد، مگر اینکه مادورو اساسا در قدرت نباشد. "

این شخص گفت: "در نهایت اگر اختیار دارید که گردانندگان کارتل را در دریا از بین ببرید، می‌توانید رئیس کارتل را نیز از بین ببرید. "

به گفته کارشناسان دولت ایالات متحده و سازمان ملل، اکثریت قریب به اتفاق مواد مخدر غیرقانونی که وارد ایالات متحده می‌شوند - و تقریبا تمام "فنتانیل" - از کارائیب یا از طریق آن نمی‌آیند، بلکه از امتداد سواحل اقیانوس آرام یا از طریق خشکی از مکزیک می‌آیند.

ونزوئلا عموما به عنوان مجرایی برای کوکائین تولید و قاچاق شده توسط گروه‌های چریکی کلمبیایی - در درجه اول ارتش آزادیبخش ملی کلمبیا ELN- استفاده می‌شود.

"خوان گونزالس" که در دولت بایدن به عنوان مدیر ارشد شورای امنیت ملی در امور نیمکره غربی خدمت می‌کرد، گفت: "فکر می‌کنم ما از حضور نظامی در ونزوئلا بسیار دور هستیم. " "این بدان معنا نیست که آنها از دارایی‌های ایالات متحده برای ورود به خاک ونزوئلا استفاده نخواهند کرد، اما حمله به پناهگاه‌های امن ELN ... که با کلمبیا [در داخل ونزوئلا]هم‌مرز هستند، بسیار آسان‌تر از رفتن به داخل کاراکاس است. "

در حالی که دستورالعمل‌های دقیق ترامپ به سیا بسیار محرمانه است، دو نفر از افراد آشنا با سندی که او امضا کرده است، آن را به عنوان مجوز اقدام تهاجمی آژانس علیه دولت ونزوئلا و قاچاقچیان مواد مخدر مرتبط توصیف کردند.

افراد آگاه گفتند که این سند صراحتا به سازمان سیا دستور سرنگونی مادورو را نمی‌دهد، اما گام‌هایی را مجاز می‌داند که می‌تواند به این نتیجه منجر شود.

"جف رمزی" متخصص امور ونزوئلا در اندیشکده "شورای آتلانتیک" گفت: " ایالات متحده در نقطه عطفی قرار دارد - واشنگتن باید تصمیم بگیرد که چه می‌خواهد. رئیس جمهور با شعار پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان به قدرت رسید، اما اکنون خود را در حال حمایت از طولانی‌ترین جنگ آمریکا، یعنی جنگ علیه مواد مخدر، یافته است. "

نگرانی از گسترش تدریجی ماموریت

برای بسیاری از ناظران خارجی، از جمله قانونگذاران و کارشناسان منطقه‌ای، هنوز مشخص نیست که آیا اقدامات ترامپ تاکنون بخشی از یک استراتژی سیاسی یا نظامی است که برای محدود کردن جریان مواد مخدر طراحی شده است، منجر به سرنگونی مادورو می‌شود یا بخشی از یک چرخش گسترده‌تر به سمت آمریکای لاتین است.

"تام شانون" که در چندین سمت ارشد وزارت امور خارجه، از جمله دستیار وزیر امور نیمکره غربی و معاون وزیر امور سیاسی در دولت اوباما و ۵ ماه اول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ خدمت کرده است، گفت: " اگر آنها شروع به انجام حملات زمینی، در داخل خاک ونزوئلا کنند، به خصوص اگر این حملات هدف سیاسی داشته باشند، قطعا اوضاع را بدتر خواهد کرد. "

شانون گفت: " این جایی است که فکر می‌کنم دولت خودش را به دردسر خواهد انداخت. آنها برای مردم آمریکا در مورد آنچه اینجا اتفاق می‌افتد، شفاف نیستند. اگر فقط قاچاق مواد مخدر باشد، عالی است. اما آنها نیروی بسیار بزرگی دارند و یک پیام ارعاب وجود دارد که فقط از طریق اقدامات و از طریق اعلام اقدامات پنهانی در داخل ونزوئلا بیان می‌شود. "

دریاسالار "آلوین هالسی" هفته گذشته، کمتر از یک سال پس از انتصاب ۳ ساله، از سمت خود به عنوان رئیس فرماندهی جنوبی ایالات متحده استعفا کرد، چیزی که شانون و دیگران آن را به ناراحتی او از عملیات کارائیب نسبت دادند. منتقدان استدلال کرده‌اند که این حملات نقض قوانین ایالات متحده و بین‌المللی است و دولت شواهد کافی یا توجیه قانونی معتبری ارائه نکرده است.

نه هالسی و نه "پیت هگست" وزیر جنگ، دلیلی برای کناره‌گیری دریاسالار ارائه نکردند، اما شانون گفت: " شما باید فرض کنید که به همین دلیل او تصمیم گرفت دوران حرفه‌ای خود را به پایان برساند. 'این قرار است میراث من باشد؟ جنایات جنگی؟ ' "

به طور گسترده‌تر، دولت گفته است که می‌خواهد سیاست خارجی آمریکا را از مناطق دورتر جهان به سمت نیمکره غربی تغییر دهد.

به گفته چندین نفر از افراد آشنا با این سند، قرار است استراتژی دفاع ملی آینده، که معمولا هر ۴ سال یکبار توسط پنتاگون تهیه می‌شود، دفاع از سرزمین ایالات متحده و کشور‌های خارج نزدیک را در اولویت‌های اصلی قرار دهد. این اولویت‌ها احتمالا در استراتژی امنیت ملی دولت نیز منعکس خواهد شد که توسط کاخ سفید تهیه شده و در شرف انتشار است.

این انتخاب بسیاری از رهبران نظامی یونیفرم‌پوش را رنجانده است، که اکثر آنها هنوز هم تقویت سریع نظامی چین را مهمترین تهدید امنیت ملی می‌دانند.

برخی از قانون‌گذاران و کارشناسان منطقه‌ای تردید دارند که آیا اصلا استراتژی‌ای برای این نیمکره وجود دارد یا خیر، و در عوض مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در قبال کشور‌های منفرد می‌بینند که رفتار دولت با آنها بیشتر به وفاداری آنها به سیاست‌های MAGA (شعار برگرداندن دوباره عظمت به آمریکا) و ترجیحات شخصی ترامپ مربوط می‌شود.

سناتور دموکرات "تیم کین" که مدت‌هاست بر سیاست در قبال آمریکای لاتین تمرکز دارد، گفت: " من فکر می‌کنم سیاست در قاره آمریکا در حال حاضر واقعا آشفته است. "