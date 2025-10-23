En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 255
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۵۹۲۳
کد خبر:۱۳۳۵۹۲۳
1200 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند

آموس هارل عنصر اطلاعاتی اسرائیل در مصاحبه با سیاست اسرائیل درباره خطر جنگ قریب الوقوع ایران و اسرائیل می‌گوید: «در حال حاضر چنین خطری وجود ندارد، چرا که در پایان جنگ روشن شد که خسارات احتمالی (پاسخ موشکی ایران) می‌توانند بیش از حد تصور باشند. هرچند در آغاز موفقیت‌هایی داشتیم اما با مشکلاتی در سامانه‌های رهگیری موشکی‌مان مواجه شدیم و نیاز داشتیم تا آمریکایی‌ها به کمک ما بیایند. افزون بر این بخشی از خسارات در تل آویو، بئرالسبع و دیگر مناطق واقعاً سنگین بود. مردم (اسرائیل) از این موضوع بیش از سایر مسائل نگرانند» این صهیونیست می‌گوید توجیه نتانیاهو برای حمله به ایران تنها برنامه هسته‌ای نبود، بلکه سرعت برنامه موشکی ایران بود: «او گفت که ایران در تلاش است 8000 موشک با برد کافی برای رسیدن به اسرائیل ظرف سه سال تولید کند و به همین دلیل باید این ظرفیت‌ها از بین می‌رفت. اینکه تا چه اندازه موافق شدیم؟ هیچ گزارشی دریافت نکردیم! بنابراین شاید تهدید فوری نباشد اما می‌تواند سناریویی ترسناک باشد که در آن اوضاع ناگهان به سوی تشدید درگیری برود» این کارشناس توضیح جالبی درباره پروژه رژیم چنج در ایران هم دارد. تحلیل کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل ویدیو بازدارندگی موشکی فیلم
اخبار مرتبط
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
مرشد ترامپ: جنگ جهانی سوم با حضور ایران شروع شده! + زیرنویس
شمخانی: ما تنهاییم؛ پدافند هوایی روسی؟ بعید است!
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
در جنگ دوازده روزه هیچ خاکی از دست ندادیم!
پاسخ رهبر انقلاب به شروط ننگ آور ترامپ برای مصالحه
فاش شد: قالیباف فرمانده جنگ دوازده روزه بود
روسیه این سلاح‌های حساس را به ایران منتقل کرده
اگر 10 جاسوس اصلی موساد دستگیر شوند، جنگ عقب می‌افتد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
پاسخ شمخانی به این سوال: آیا ابراهیم رئیسی ترور شد؟
دبیرکل سازمان ملل گفت پرونده سرنگونی جمهوری اسلامی بسته شد!
یک وطن فروش: اسرائیل باید به ایران حمله کند!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
ظریف متخصص دروغ و چاخان است!
آمریکا و اسرائیل سریع‌تر به ایران حمله نظامی کنند!
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
اگر بایدن بود، اسرائیل به ایران حمله نمی‌کرد!
جزئیات تازه از ترور دانشمندان هسته‌ای توسط موساد
دفاع طوفانی از ایران در پارلمان اروپا را ببینید
حمله شدید به محمدرضا باهنر بابت حجاب زنان
در یکی دو روز اول جنگ دوازده روزه افتضاح عمل کردیم!
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
هشدار 12 سال پیش آسانژ درباره حمله به ایران
ادعای ترامپ: ایران دو هفته پیش دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده!
این مانع میلیارد دلاری حمله دوباره اسرائیل به ایران!
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
معاون سابق سازمان ملل: وقفه در غزه برای حمله به ایران است!
رمزگشایی شهرام همایون از وضعیت ایران در زمان جنگ
درخواست مادورو از مردم آمریکا برای جلوگیری از جنگ
لفاظی ترامپ و نتانیاهو درباره بمباران ایران
ایرانی‌ها می‌گویند اینها کشتی‌های ماست، اگر جرات دارید بیایید جلو!
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
پسر پزشک رهبر انقلاب: ممکن است حمله اسرائیل خیلی زود باشد و ایرانی‌ها قاطع‌تر عمل می‌کنند
نظامی ارشد روس: در طول جنگ دوازده روزه برای ایران دعا می‌کردیم!
ویتکاف: از حمله اسرائیل به قطر احساس خیانت کردیم!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
اسرائیل به ایران قبل از این اقدام حمله نمی‌کند
اتهام جنجالی ماچادو پس از دریافت نوبل به ایران و ونزوئلا
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
روایت دانشمند هسته‌ای از خسارات حمله اسرائیل
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
ویدیوی موسسه نیروی دریایی آمریکا از حمله به سکوهای نفتی ایران!
ادعای بزرگ: آمریکا قبل از حمله به ایران خبر داده بود!
مناظره شدید ایرانی‌ها و اعراب: شرم بر شما، موشک‌های ما را هدف قرار دادید!
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
رفتار تحقیرآمیز ترامپ حین پاچه خواری بابت حمله به ایران!
روایت سردار رادان از شب اول حمله اسرائیل: پسرم تماس گرفت و گفت...
ترامپ دوباره تهدید به حمله به ایران کرد: اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند!
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
افشای انهدام پایگاه سری اسرائیل با موشک ایران
اسرائیل با موشک بالستیک هواپایه اس 300 ایران را زد
سخنان مهم فرمانده سپاه درباره حمله دوباره اسرائیل
میزان خسارت به موشک‌های ایران در جنگ دوازده روزه
چرا نتانیاهو نتواند یک بار دیگر ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
نخستین تصاویر موشک‌های بالستیک ارتقا یافته سپاه
سخنان طوفانی جوان عراقی: صدام چهار موشک به اسرائیل زد و آقای خامنه‌ای...
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
سخنان مهم قالیباف درباره مسیر جنگ ایران و اسرائیل
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
این پاشنه آشیل حمله دوباره آمریکا به ایران شده
ویدیوی هوش مصنوعی از جنگ ایران و اسرائیل
روایت کانال 13 اسرائیل از دقت موشک‌های ایران
کانال 12 اسرائیل مانع حمله اسرائیل به ایران را فاش کرد
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
پیش‌بینی علی مطهری از حمله مجدد اسرائیل به ایران
دور اول جنگ با ایران چیزی را حل نکرد، جنگ بعدی در راه است
در شبکه خبر مطرح شد: اسرائیل در حال ترمیم و آماده سازی برای حمله مجدد است
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
با سلاح‌های متعارف نمی‌توانیم با آمریکا مقابله کنیم!
تصاویر نفس‌گیر زنده پیدا شدن مجروحان حملات اسرائیل
ویدیویی از نماز جمعه تهران که در اسرائیل وایرال شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
0
0
پاسخ
نباید فریب خورد، نیروهای مسلح باید همچنان آماده باشند.
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟