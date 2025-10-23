آموس هارل عنصر اطلاعاتی اسرائیل در مصاحبه با سیاست اسرائیل درباره خطر جنگ قریب الوقوع ایران و اسرائیل میگوید: «در حال حاضر چنین خطری وجود ندارد، چرا که در پایان جنگ روشن شد که خسارات احتمالی (پاسخ موشکی ایران) میتوانند بیش از حد تصور باشند. هرچند در آغاز موفقیتهایی داشتیم اما با مشکلاتی در سامانههای رهگیری موشکیمان مواجه شدیم و نیاز داشتیم تا آمریکاییها به کمک ما بیایند. افزون بر این بخشی از خسارات در تل آویو، بئرالسبع و دیگر مناطق واقعاً سنگین بود. مردم (اسرائیل) از این موضوع بیش از سایر مسائل نگرانند» این صهیونیست میگوید توجیه نتانیاهو برای حمله به ایران تنها برنامه هستهای نبود، بلکه سرعت برنامه موشکی ایران بود: «او گفت که ایران در تلاش است 8000 موشک با برد کافی برای رسیدن به اسرائیل ظرف سه سال تولید کند و به همین دلیل باید این ظرفیتها از بین میرفت. اینکه تا چه اندازه موافق شدیم؟ هیچ گزارشی دریافت نکردیم! بنابراین شاید تهدید فوری نباشد اما میتواند سناریویی ترسناک باشد که در آن اوضاع ناگهان به سوی تشدید درگیری برود» این کارشناس توضیح جالبی درباره پروژه رژیم چنج در ایران هم دارد. تحلیل کامل را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.