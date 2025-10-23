En
خانواده هنیه: هیچکدام از ما غزه را ترک نکرده است

یکی از اعضای خانواده هنیه اخبار منتشر شده مبنی بر خروج از نوار غزه را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۱۸
260 بازدید
خانواده هنیه: هیچکدام از ما غزه را ترک نکرده است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «عبدالسلام هنیه»، فرزند شهید «اسماعیل هنیه»، در گفت‌وگو با وب‌سایت میدل ایست آی هرگونه گزارش درباره خروج برخی اعضای خانواده هنیه از نوار غزه به درخواست ترکیه را تکذیب کرد.

او تأکید کرد: این ادعاها کاملاً نادرست است؛ هیچ‌یک از اعضای خانواده ما غزه را ترک نکرده‌اند و اساساً هیچ‌گونه گفت‌وگو یا بررسی‌ درباره این موضوع صورت نگرفته است.

این اظهارات پس از آن بیان شد که رسانه «میدل ایست آی» گزارش داده بود رژیم صهیونیستی در اوایل این ماه به درخواست ترکیه به حداقل ۶۶ فلسطینی و شهروند ترکیه اجازه خروج از نوار غزه را داده است. این گروه شامل ۱۶ عضو خانواده اسماعیل هنیه، رهبر فقید حماس، بود.

