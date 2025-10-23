En
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حوالی ۱۰ میلیون و ۸۶۳ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز دوشنبه حوالی ۱۴ میلیون و ۴۸۵ هزارتومان است. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۷ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت اونس جهانی نیز به ۴،۰۹۸.۵۸ دلار رسیده است.
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۰۱

به گزارش تابناک؛ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حوالی ۱۰ میلیون و ۸۶۳ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز دوشنبه حوالی ۱۴ میلیون و ۴۸۵ هزارتومان است. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۷ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت اونس جهانی نیز به ۴،۰۹۸.۵۸ دلار رسیده است.

قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۰۷ میلیون تومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۵۸ میلیون و ۱۶۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۳ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۶ میلیون و ۵۳۰ هزارتومان گزارش شده است.

حباب سکه امامی امروز به ۱۰ میلیون و ۲۸۵ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۴ میلیون و ۶۸۵ هزار تومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۷ میلیون تومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۷ میلیون و ۸۵۱ هزارتومان و ۳ میلیون و ۹۳۲ هزارتومان گزارش شده است.

