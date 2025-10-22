داوود عابدی، گزارشگر، مجری و تهیهکننده سابق شبکه خبر و همسر المیرا شریفیمقدم، در واکنش به اظهارات فیروز کریمی و رفتار محمد میر، مجری برنامه شبهای فوتبالی شبکه ورزش، ویدیویی منتشر کرد و در آن گفت: «خطاب به آقای فیروز کریمی و مجری محترم برنامه؛ آقای فیروز! طنازیهای شما احتمالاً متأثر از دستپخت همسر محترمتان در آشپزخانه است. ضمن اینکه فراموش نکنیم استقلال و پرسپولیس از هر نام و لقبی بزرگترند. شما منتقدان را "جمعی از جوانان خام و بیتجربه" دانستید، اما باید یادآور شد که صاحبان واقعی این دو تیم، همین جوانان و هوادارانشان هستند؛ کسانی که حق دارند اعتراض و انتقاد کنند. خنده ملیح و بهظاهر سمی مجری برنامه (محمد میر) در گفتوگو با آقای کریمی هم دور از انتظار نبود...»