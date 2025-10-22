En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 93
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۵۸۷۱
کد خبر:۱۳۳۵۸۷۱
499 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

ادعای بامزه: آمار بینندگان تلویزیون بالای 70 درصد!

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه حیاط دولت گفت: «سریال شیش ماهه مهران مدیری در حال تولید است. درباره جزئیاتش سیمافیلم اطلاع رسانی می کند. بر اساس ماده 77 برنامه هفتم اگر بخواهیم همه تکالیف صداوسیما را انجام بدهیم بودجه صداوسیما کفاف تولیدات را نمی‌دهد. نرخ دقیقه ای سریال سازی مشخص است و باید میزان کسری بودجه را محاسبه کنیم.» او در بخش دیگری از اظهاراتش ادعا کرد: «آمار نظرسنجی میزان بینندگان تلویزیون منتشر می شود. این آمار از نظر ما بالای هفتاد درصد است!» اظهارات جبلی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر پیمان جبلی کاهش مخاطب صداوسیما وحید جلیلی
اخبار مرتبط
مسئولین صداوسیما گفتند می‌خواهیم رئیسی پیروز شود!
کنایه‌های حسین انتظامی به شیوه مدیریت تلویزیون
تذکر قالیباف به رئیس صداوسیما بابت کم‌کاری
آتوی تازه صداوسیمای جلیلی به ضدانقلاب درباره جنگ
دفاع عجیب معاون سیما از کاهش مخاطب تلویزیون
سانسور ناشیانه وزیر ارشاد توسط صداوسیما را ببینید
پیمان جبلی گفت مردم فقط شرکت کنندگان در تشییع حاج قاسم هستند!
پولی که برای صداوسیما خرج شود، نوعی اختلاس است!
اختصاص پخش زنده صداوسیمای جلیلی به جلیلی
دیالوگ عجیب بازیگران در نسخه کپی سریال مختارنامه
آتوی جدید صداوسیما جلیلی درباره جنگ ایران و اسرائیل
«افق تحول» یا «بن‌بست رسانه ملی»؟ پیام معنی دار و "بدون سلام" رهبری و واقعیت‌های صداوسیما
ترامپ حیوان زخمی کنج رینگ است!
انتقاد بی‌سابقه روی آنتن تلویزیون: چرا مردم را کله قند تصور می‌کنید؟
حرکت عجیب صداوسیما برای قطعی برق
اعتراف مجری تلویزیون درباره تعداد مخاطبان صداوسیما
هادی عامل با این ویدیوی تازه آبرو برای دارودسته جلیلی نگذاشت
صداوسیما به کجا می رود؟/ از سریال های فاخر تاریخی تا تولید محتوای محفلی!
جناب جبلی بعضی نظر سنجی‌ها را دوست ندارد!
رئیس صداوسیما: به خاطر استخراج بیت‌کوین در بازداشتم!
مجری‌های تلویزیون تلاش می‌کنند جذاب باشند اما...
آمار مشارکت در انتخابات پس از تشییع رئیسی
افشاگری روی آنتن: صداوسیما مثل پادگان شده است!
محمود شهریاری: صداوسیما در مقابل مردم ایستاده
مخاطب صداوسیما فقط این گروه از مردم هستند
صداوسیما گروهکی و خارج از چارچوب اسلام کار می‌کند!
صداوسیما کمتر از ایران اینترنشنال به کشور ضربه نمی‌زند!
انتقاد وزیر فرهنگ و ارشاد از اوضاع عجیب صداوسیما
از روحانی انتقاد کردیم، جلیلی شکایت کرد!
تعابیر رئیس صداوسیما برای تعطیلی شبکه منوتو!
جلیلی، قائم‌مقام رییس صداوسیما شد
حرف‌های عجیب رئیس صداوسیما درباره فردوسی‌پور
روایت رئیس اسبق صداوسیما از پشت پرده اداره رسانه ملی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
1
پاسخ
بالای هفتاد درصد از اون چهار درصد معروف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
ما فقط نماز جمعه را از سیما نگاه میکنیم
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟