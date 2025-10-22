ادعای بامزه: آمار بینندگان تلویزیون بالای 70 درصد!

پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه حیاط دولت گفت: «سریال شیش ماهه مهران مدیری در حال تولید است. درباره جزئیاتش سیمافیلم اطلاع رسانی می کند. بر اساس ماده 77 برنامه هفتم اگر بخواهیم همه تکالیف صداوسیما را انجام بدهیم بودجه صداوسیما کفاف تولیدات را نمی‌دهد. نرخ دقیقه ای سریال سازی مشخص است و باید میزان کسری بودجه را محاسبه کنیم.» او در بخش دیگری از اظهاراتش ادعا کرد: «آمار نظرسنجی میزان بینندگان تلویزیون منتشر می شود. این آمار از نظر ما بالای هفتاد درصد است!» اظهارات جبلی را می‌بینید و می‌شنوید.