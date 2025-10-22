تغییر ساعت کاری ادارات استان بوشهر

به گزارش تابناک به نقل از مهر، فردین اسلامی‌راد چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و حسب تأیید استاندار، ساعت کاری ادارات استان تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶:۴۵ لغایت ۱۴:۴۵ خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای دارای نوبت کاری شیفت گردان و شعب بانک‌ها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

وی با بیان اینکه ساعت کاری شعب بانک‌ها توسط شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد، گفت: میزان کاهش ساعت کاری ادارات تا سقف مقرر قانونی، از طریق دورکاری جبران می‌شود.

معاون استاندار بوشهر بر لزوم تکریم مراجعین، رعایت نظم و انضباط اداری و ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.