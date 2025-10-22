سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر جدید ژاپن، با هدف کاهش هزینه‌های سوخت وارداتی و مقابله با تورم، راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های هسته‌ای را در اولویت برنامه‌های انرژی خود قرار داده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تاکائیچی در تلاش است با تسریع روند ازسرگیری فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای، وابستگی کشورش به سوخت‌های فسیلی وارداتی را کاهش دهد و قیمت برق را کنترل کند. هزینه بالای انرژی یکی از عوامل نارضایتی عمومی و فشار بر حزب لیبرال دموکرات (حزب حاکم) به شمار می‌آید.

تاکائیچی، ریوئسه آکازاوا را که پیش‌تر نقش اصلی در توافق تعرفه‌ای ژاپن با آمریکا داشته، به سمت وزیر تجارت و صنعت منصوب کرده است. این وزارتخانه مسئولیت مدیریت حوزه انرژی را نیز بر عهده دارد.

این اقدام نشان‌دهنده تمایل دولت جدید ژاپن به تعامل با واشنگتن، از جمله در زمینه خرید گاز طبیعی مایع (LNG)، است. برنامه دولت شامل ارائه بسته‌ای از خریدهای انرژی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سفر هفته آینده‌اش به توکیو می‌باشد، هرچند فعلاً پروژه خط لوله آلاسکا در دستور کار نیست.

آکازاوا روز چهارشنبه تأکید کرد که استفاده از منابع انرژی پایدار و کاهش کربن باید در اولویت باشد و راه‌اندازی مجدد نیروگاه‌های هسته‌ای تنها با جلب حمایت جوامع محلی و ذی‌نفعان ممکن است.

سال گذشته، ژاپن ۱۰.۷ تریلیون ین (۷۱ میلیارد دلار) برای واردات گاز مایع و زغال‌سنگ هزینه کرد؛ این سوخت‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد برق کشور را تأمین می‌کنند و عامل اصلی تورم به شمار می‌روند. پیش از حادثه فوکوشیما در ۲۰۱۱، ژاپن ۵۴ راکتور هسته‌ای داشت که از ۳۳ راکتور فعال، تنها ۱۴ مورد راه‌اندازی شده است و روند ازسرگیری فعالیت آن‌ها چند سال طول می‌کشد.

تاکایچی، از طرفداران انرژی هسته‌ای و فناوری‌های نوین، از جمله همجوشی و سلول‌های خورشیدی پرُسکایت، بوده و با پروژه‌های بزرگ خورشیدی و باد دریایی که وابسته به واردات پنل از چین هستند و پیامدهای زیست‌محیطی دارند، مخالف است. کارشناسان معتقدند حمایت سیاسی از انرژی‌های تجدیدپذیر بزرگ محدود خواهد بود و تمرکز بلندمدت دولت بر نیروگاه‌های هسته‌ای است.

در زمینه تنوع منابع انرژی، ژاپن تحت فشار بین‌المللی برای کاهش خرید گاز مایع از روسیه قرار دارد. با این حال، این کشور در سال جاری قراردادهای جدیدی برای خرید گاز مایع از آمریکا امضا کرده، اما هنوز به پروژه ۴۴ میلیارد دلاری خط لوله آلاسکا متعهد نشده است. کارشناسان بر این باورند که توانایی آکازاوا در حفظ گفت‌وگو با دولت آمریکا، به ویژه در حوزه انرژی، نکته مثبت سیاست‌های ژاپن است و فشارهای بین‌المللی، روند راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای را تسریع خواهد کرد.