سرقت وحشتناک با آتش سوزی یک دختر

تصاویری از نگار، دختر جوانی منتشر شده که خودرویش قربانی این ترفند شد، بر اثر پاشیده شدن بنزین و شعله‌ور شدن ناگهانی آتش، 60 درصد سوختگی برداشت و پس از یک هفته جدال با مرگ در بیمارستان جان باخت. در حالی که خانواده‌اش شایعات «خودکشی» را رد می‌کردند، پلیس با ردیابی یک خودروی نیسان به مردی رسید که خود را امدادخودرو معرفی می‌کرد اما در واقع کلاهبردار بود. او سرانجام اعتراف کرد که بنزین روی دختر ریخته اما مدعی شد نقشی در آتش‌گرفتن نهایی نداشته است. پرونده با بازداشت او و تحقیقات تکمیلی در اداره دهم پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.