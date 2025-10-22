En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 158
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۵۸۱۵
کد خبر:۱۳۳۵۸۱۵
555 بازدید
نبض خبر

سرقت وحشتناک با آتش سوزی یک دختر

تصاویری از نگار، دختر جوانی منتشر شده که خودرویش قربانی این ترفند شد، بر اثر پاشیده شدن بنزین و شعله‌ور شدن ناگهانی آتش، 60 درصد سوختگی برداشت و پس از یک هفته جدال با مرگ در بیمارستان جان باخت. در حالی که خانواده‌اش شایعات «خودکشی» را رد می‌کردند، پلیس با ردیابی یک خودروی نیسان به مردی رسید که خود را امدادخودرو معرفی می‌کرد اما در واقع کلاهبردار بود. او سرانجام اعتراف کرد که بنزین روی دختر ریخته اما مدعی شد نقشی در آتش‌گرفتن نهایی نداشته است. پرونده با بازداشت او و تحقیقات تکمیلی در اداره دهم پلیس آگاهی تهران ادامه دارد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر نگار آتش سوزی ویدیو سرقت
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟