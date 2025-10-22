رم پرونده جنایات اسرائیل را باز کرد

در پی حمله غیرقانونی رژیم صهیونیستی به «ناوگان پایداری» در آب‌های بین‌المللی، دادستانی رم تحقیقات رسمی درباره شکنجه، بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری با فعالان ایتالیایی حاضر در این ناوگان را آغاز کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در پی اعتراضات گسترده در رم پس از توقیف «ناوگان پایداری» توسط رژیم صهیونیستی در ۳ اکتبر ۲۰۲۵، دادستانی رم تحقیقات رسمی درباره بدرفتاری نیرو‌های اسرائیلی با فعالان حاضر در این ناوگان را آغاز کرده است.

تیم حقوقی شرکت‌کنندگان در این ناوگان اعلام کرده که دادستانی رم بر اساس شکایات ۳۶ فعال ایتالیایی تحقیقاتی را آغاز کرده است. این فعالان اعلام کرده‌اند که در جریان توقیف، هدف حملات پهپادی، بازداشت غیرقانونی، بدرفتاری و نقض حقوق انسانی قرار گرفته‌اند.

روز دوشنبه، یکی از فعالان ایتالیایی به نام «تونی لا پیچریلا» شکایتی شخصی ثبت کرد و اعلام کرد که در زمان بازداشت توسط نیرو‌های اسرائیلی شکنجه شده است. او توقیف کشتی‌های ناوگان را نقض آشکار حقوق بشر توصیف کرد.

در همین حال، گزارش‌هایی از تظاهرات در واشنگتن نیز منتشر شده که در آن معترضان به سکوت دولت آمریکا در برابر این اقدام اسرائیل اعتراض کرده‌اند.

به نوشته خبرگزاری آناتولی، در شکایات مطرح‌شده علیه اسرائیل، اتهاماتی، چون «اقدام به قتل»، «ایجاد حادثه دریایی»، «تهدید امنیت کشتیرانی»، «دزدی دریایی»، «بازداشت غیرقانونی»، «بدرفتاری» و «شکنجه» مطرح شده است.

رسانه‌های ایتالیایی گزارش داده‌اند که آغاز این تحقیقات، «نخستین گام در مسیر شناسایی مسئولان حملات و نقض‌هایی است که اسرائیل علیه مأموریت بشردوستانه و صلح‌آمیز ناوگان جهانی پایداری مرتکب شده است».

در آغاز ماه اکتبر، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه به «ناوگان پایداری» که در تلاش برای رساندن کمک‌های انسانی به مردم محاصره‌شده غزه بود، حمله کرد. در این حمله، صد‌ها فعال به‌طور خودسرانه بازداشت شدند و اگرچه بیشتر آنها بعداً آزاد شدند، اما گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری با آنان منتشر شده است.