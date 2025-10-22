عکس: گذرگاه دارین

بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، بیش از یک میلیون نفر با هدف رسیدن به ایالات متحده از منطقه دارین عبور کرده‌اند. بیشتر آنها در سال ۲۰۲۴ ونزوئلایی بودند، اگرچه مهاجرانی از افغانستان، چین، هائیتی، اکوادور و کشورهای دیگر نیز حضور داشتند. اکنون بیش از ۱۰۰ ملیت در حال پیمودن این مسیر خطرناک در جنگل بین پاناما و کلمبیا، با مساحتی حدود ۲۵,۰۰۰ کیلومتر مربع، با دمپایی لاانگشتی و وسایل خود در کیسه‌های پلاستیکی و در حالی که نوزادانشان را در آغوش دارند، هستند. همچنان نامشخص است که چه تعداد موفق شدند و چه تعداد موفق نشدند.مهاجرت غیرقانونی به آمریکا از طریق گذرگاه دارین گپ، یکی از پرخطرترین مسیرهای مهاجرت در دنیاست. این منطقه جنگلی میان پاناما و کلمبیا، به “گذرگاه مرگ” معروف شده و سالانه هزاران نفر جان خود را برای عبور از آن به خطر می‌اندازند. عکاس: فدریکو ریوس Federico Ríos