پزشکیان قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را ابلاغ کرد.
پزشکیان قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 9 مهرماه خود، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیونCFT را تصویب کرد؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند.

به گفته دهنوی، در مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

وی افزود: بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص بااین دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Finland
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
1
3
پاسخ
خب الان مشکلات کشور حل شد دوستان ؟ نمیدونم چرا هیچوقت هیچ کدوم از کارایی که آمریکادوستا میگن بعد از انجامش مشکلی از سیستم مالی کشور حل نمیکنه. برجام ، سی اف تی ، پالرمو ، یوونتوس ، فراچسکو ، توتی . تقریبا هییچ
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
بورس بکشه بالا یعنی تاثیر گذاشته با سرمایه خارجی هم که دیشب اعلام کردن وارد شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
1
3
پاسخ
زد تو دهن مخالفان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
3
پاسخ
ممنون مسعود خان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
2
1
پاسخ
Cft و fatf را در نزد شریعتمداری مطرح نکنید چون ایشان به این کنوانسیون های بین المللی حساسیت دارند و یه موقع خدای ناکرده فشار خونشون پایین میاد و از افاضات هر روز ایشان در مورد مدعیان اصلاحات و روحانی و ظریف و پزشکیان و غیره،محروم می شویم!
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
0
0
پاسخ
نوش داروی پس از مرگ سهراب. با فعال شدن بند اسنپ بک CFT, FATF دیگر موضوعیت ندارند. امان از کندی سیستماتیک در ایران.
