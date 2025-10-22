عکس: برداشت انار در دل کوهستانهای رودبار
جشن شکرانه برداشت انار هر ساله در آخر مهرماه در روستای انبوه شهرستان رودبار برگزار می شود.روستای تاریخی انبوه یکی از دیدنی های رودبار است که در منطقه خوش آب و هوا و کوهستانی بخش عمارلو رودبار واقع شده است که ۱۳۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
