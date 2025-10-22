En
فا
کد خبر: ۱۳۳۵۷۳۴
بازدید: ۱۰۴۳

عکس: هنر دارایی‌بافی یزد

دارایی‌بافی، هنر کهن بافت پارچه‌های رنگارنگ با نقوش سنتی، در کوچه‌پس‌کوچه‌های یزد هنوز زنده است. این دست‌بافته‌های ابریشمی که با تکنیک «ایکات» خلق می‌شوند، نه‌تنها یادگار قرن‌ها ذوق و صبر هنرمندان یزدی است، بلکه با دستان استاد حسین نیکخواه از معدود بافندگان باسابقه این هنر همچنان بر تار و پود تاریخ و هویت فرهنگی شهر نقش می‌بندند.

برچسب‌ها:
عکس مستند صنایع دستی یزد هنرمندان صنایع دستی دارایی بافی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
