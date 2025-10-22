عکس: هنر دارایی‌بافی یزد

دارایی‌بافی، هنر کهن بافت پارچه‌های رنگارنگ با نقوش سنتی، در کوچه‌پس‌کوچه‌های یزد هنوز زنده است. این دست‌بافته‌های ابریشمی که با تکنیک «ایکات» خلق می‌شوند، نه‌تنها یادگار قرن‌ها ذوق و صبر هنرمندان یزدی است، بلکه با دستان استاد حسین نیکخواه از معدود بافندگان باسابقه این هنر همچنان بر تار و پود تاریخ و هویت فرهنگی شهر نقش می‌بندند.