عکس: پاییز به روایت آب‌پری
کد خبر: ۱۳۳۵۷۳۲
بازدید: ۱۴۲۱

عکس: پاییز به روایت آب‌پری

در دل جنگل‌های مه‌آلود مازندران و در مسیر رویان به گلندرود، آبشاری نه چندان بلند اما افسونگر جریان دارد؛ آبشار آب‌پری یا به گویش محلی «پِری‌او». این آبشار از دل صخره‌های رانشی کوه می‌جوشد و در میان درختان رنگارنگ پاییزی می‌رقصد. هوای خنک، صدای آرام آب و عطر خاک نم‌خورده، آرامشی ناب به دل هر رهگذر می‌بخشد. طبیعت بکر و چشم‌انداز دل‌انگیز این منطقه، آن را به یکی از مقاصد محبوب گردشگری مازندران بدل کرده است. با فرارسیدن پاییز، پری‌او در جامه‌ای از زرد و قرمز، جلوه‌ای از شکوه و آرامش فصل دگرگونی می‌شود.عکس: محسن اکبرپور

برچسب‌ها:
پاییر مازندران آبشار آب پری جنگل‌های مازندران ایران من عکس استانها طبیعت
