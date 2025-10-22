عکس: پاییز به روایت آب‌پری

در دل جنگل‌های مه‌آلود مازندران و در مسیر رویان به گلندرود، آبشاری نه چندان بلند اما افسونگر جریان دارد؛ آبشار آب‌پری یا به گویش محلی «پِری‌او». این آبشار از دل صخره‌های رانشی کوه می‌جوشد و در میان درختان رنگارنگ پاییزی می‌رقصد. هوای خنک، صدای آرام آب و عطر خاک نم‌خورده، آرامشی ناب به دل هر رهگذر می‌بخشد. طبیعت بکر و چشم‌انداز دل‌انگیز این منطقه، آن را به یکی از مقاصد محبوب گردشگری مازندران بدل کرده است. با فرارسیدن پاییز، پری‌او در جامه‌ای از زرد و قرمز، جلوه‌ای از شکوه و آرامش فصل دگرگونی می‌شود.عکس: محسن اکبرپور