عکس: پاییز به روایت آبپری
در دل جنگلهای مهآلود مازندران و در مسیر رویان به گلندرود، آبشاری نه چندان بلند اما افسونگر جریان دارد؛ آبشار آبپری یا به گویش محلی «پِریاو». این آبشار از دل صخرههای رانشی کوه میجوشد و در میان درختان رنگارنگ پاییزی میرقصد. هوای خنک، صدای آرام آب و عطر خاک نمخورده، آرامشی ناب به دل هر رهگذر میبخشد. طبیعت بکر و چشمانداز دلانگیز این منطقه، آن را به یکی از مقاصد محبوب گردشگری مازندران بدل کرده است. با فرارسیدن پاییز، پریاو در جامهای از زرد و قرمز، جلوهای از شکوه و آرامش فصل دگرگونی میشود.عکس: محسن اکبرپور
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:پاییر مازندران آبشار آب پری جنگلهای مازندران ایران من عکس استانها طبیعت
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.