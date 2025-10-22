عکس: ساحل و انسان؛ روایت زندگی روزمره در گامبیا
وینسنت کارشر، عکاس برجسته بینالمللی، با سفر به سواحل گامبیا در غرب آفریقا، مجموعهای از پرترههای انسانی خلق کرده است که تنوع و زندگی روزمره مردم محلی را به تصویر میکشد. هر چهره، از پیر و جوان تا کودک، داستانی از فرهنگ، تجربه و همزیستی با محیط اطراف خود را روایت میکند و تصویری جهانی از انسان در بطن زندگی روزمره ارائه میدهد. این مجموعه، فراتر از ثبت لحظات، نگاهی عمیق به احساسات، ارتباطات و شخصیتهای واقعی ساکنان ساحل ارائه میکند و بیننده را به سفری انسانی و ملموس در دل آفریقا میبرد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:گامبیا سیک زندگی عکس بین الملل عکس مستند ساحل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.