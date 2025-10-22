عکس: اهرام مصر از نزدیک

ایستادن در پای اهرام جیزه، وقتی نور صبحگاهی روی سنگ‌های کهن می‌تابد و سایه‌های بلند هرم‌ها روی شن‌های طلایی گسترده می‌شوند، حسی شبیه سفر در زمان ایجاد می‌کند. هر هرم، با سنگ‌های عظیم و هندسه دقیقش، داستان هزاران سال پیش را بازگو می‌کند، و وقتی چند قدم آن‌طرف‌تر، شتر‌ها آرام آرام از میان گرد و غبار عبور می‌کنند، منظره‌ای پویا و زنده شکل می‌گیرد. برای ثبت نمای کامل شش هرم در یک قاب پانوراما، باید نیم کیلومتر با شتر به تپه‌ای صعود کرد که چشم‌اندازی بی‌نظیر ارائه می‌دهد؛ جایی که عظمت تاریخ و طبیعت با هم ترکیب می‌شوند. اما در کنار این زیبایی خیره‌کننده، حضور فروشندگان محلی و پیشنهاد‌های مداوم آنها، تلخی مختصری به تجربه می‌افزاید؛ لحظه‌ای که انسان را به یاد می‌آورد که حتی در میان شگفتی‌های باستانی، زندگی مدرن و روزمره هنوز نفوذ خود را دارد.