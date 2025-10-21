عکس: مراسم تحویل ۱۱۰ دستگاه اتوبوس جدید برقی تهران

شهردار تهران در ادامه سفر به کشور چین با حضور در شهر سوژو، ضمن بازدید از کارخانه شرکت هایگر از آخرین دستاوردهای این شرکت در تولید وسایل حمل و نقل عمومی بازدید کرد. هم‌چنین قراداد خرید ٧۵ دستگاه اتوبوس متروباس سه‌کابین ٢۶ متری نیز امضا گردید. در جریان این بازدید به افتخار حضور هیأت ایرانی از سومین بسته اتوبوس‌های برقی تهران به تعداد ١١٠ دستگاه رونمایی شد.