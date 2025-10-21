افشای ویدیوی جنجالی؛ اوسمار متهم به دلالی شد

اوسمار ویرا در شرایطی به باشگاه پرسپولیس لینک شده که طبق ادعای یکی از کارمندان سفارت برزیل، خانواده اش می گویند آماده سفر به ژاپن هستند و برنامه ای برای حضور در ایران ندارند. اما این تنها مانع بر سر راه همکاری پرسپولیس و اوسمار ویرا نیست. گفته می شود ویرا در ایران و در دوران دستیاری یحیی گل محمدی پرونده دلالی دارد و شاید همین ماجرا، مانع بازگشت او به فوتبال ایران و پرسپولیس شود. پیش از این از همان روزهای نخستی که شایعه مذاکره پرسپولیس و اوسمار مطرح شد، برخی کانال های تلگرامی و صفحه های اینستاگرامی اشاره های مستقیم و غیرمستقیم به مشکل اوسمار داشتند و ادعا می کردند این مربی نمی تواند مجوز کار در ایران را دریافت کند. در نگاه اول به نظر می رسید موضوع در حد گمانه زنی است اما حالا فیلمی به دست رسانه ما رسیده که اوسمار ویرا را در حال چانه زنی با دو فعال نقل و انتقالاتی بر سر پورسانت انتقال‌له اندرو پریرا به پرسپولیس نشان می دهد. پریرا بازیکنی بود که زمان یحیی گل محمدی با تایید اوسمار به پرسپولیس آمد و بعد از عملکردی فاجعه آمیز از این باشگاه جدا شد. در این فیلم که به دست ما رسیده، اوسمار ویرا می گوید شما باید بیست هزار دلار بابت ترانسفر پریرا به پرسپولیس به من بپردازید. گویا فیلم کامل این جلسه که در یکی از رستوران‌های دبی برگزار شده به دست مراجع قضایی فوتبال هم رسیده است. رسانه ما نیز فیلم یک دقیقه و چهارده ثانیه از این جلسه را در اختیار دارد که به طور کامل از نفع مالی بردن اوسمار ویرا از ترانسفر پریرا به پرسپولیس حکایت می کند. جالب اینجاست که یکی از حاضران در جلسه پیش بینی می کند سطح فنی پریرا که با تایید اوسمار به پرسپولیس پیوست به حدی پایین است که بیشتر از نیم فصل در پرسپولیس دوام نمی آورد و اوسمار ویرا هم برای این که بگوید چه کار سختی برای قانع کردن یحیی گل محمدی سرمربی وقت پرسپولیس و جذب این بازیکن داشته و پورسانت بیست هزار دلاری حقش است این تحلیل را تایید می کند. البته اوسمار ویرا در تایلند هم متهم به دلالی شده بود و همین اتهام پایه های نیمکت سرمربیگری اش را به رغم کسب‌ سه گانه با بوریرام سست کرد. اوسمار در دوران سرمربیگری در بوریرام بعد از کسب سه گانه، یازده بازیکن خارجی این باشگاه را کنار گذاشته و یازده بازیکن خارجی جدید به خدمت گرفت و همین رویکرد باعث شد متهم به دلالی شود.