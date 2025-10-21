تصاویر وحشتناک از مرگ گروهی گاوهای ایران بر اثر بیماری مرموز

تصاویر وحشتناکی از مرگ گروهی گاوهای ایران بر اثر نوع مرموز از بیماری تب برفکی منتشر شده است. همچنین ویدیویی از احمد مقدسی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن گاوداران کشور منتشر شده که با اشاره به شیوع شدید بیماری تب برفکی در گله‌های استان تهران می‌گوید: «برخی واحدهای صنعتی استان تهران آلوده است، واحدی داریم تا حدود 80 درصد تولید آن از بین رفته است. دام‌ها دچار زخم در دهان، چشم و پستان شده‌اند، شاخ گاو درسته کنده می شود و بیماری هنوز مهار نشده است و همکاران من 1500 گاو و 150 گوساله از دست داده اند.» مقدسی از بی اثر بودن واکسن بر این نوع از تب برفکی و مرگ فجیع گاوها می‌گوید؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی را افزایش داده است. این تصاویر وحشتناک اختصاصی تابناک را همراه توضیح مقدسی می‌بینید.