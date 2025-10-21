انفجار آبگرمکن با یک کشته و ۷ مصدوم

به گزارش تابناک، سخنگوی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی مازندران گفت: انفجار یک آبگرمکن در شهر آمل باعث جان باختن یک زن میان‌سال و مصدومیت هفت نفر دیگر شد.

زکریا اشکپور سه‌شنبه ۲۹ مهر در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: زنی حدوداً ۵۵ ساله به علت شدت انفجار در دم جان باخت و هفت نفر نیز مصدومان این حادثه نیز با سه دستگاه آمبولانس به بیمارستان ۱۷ شهریور آمل منتقل و پس از اقدام‌های ضروری اولیه در این مرکز درمانی پس از آن برای ادامه مراحل درمانی با بالگرد هوایی و اتوبوس آمبولانس به مرکز سوختگی شهید زارع ساری منتقل شدند.

همچنین رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل نیز با اشاره به وقوع این حادثه درعصر سه‌شنبه در یک خانه واقع در کوچه امین ۶ در بلوار شهید امین طبرسی این شهر رخ داد، گفت: بلافاصله هفت مأمور ایستگاه‌های مرکزی و جانبازان این سازمان به محل حادثه اعزام و عملیات اطفای حریق را انجام دادند.

علیرضا اکبری افزود: براثر حادثه رخ داده در این خانه و شدت آتش‌سوزی، خانم ۵۵ ساله که در منزل خودش حضور داشت، جان خود را از دست داد.

وی اضافه کرد: هفت مصدوم دیگر این حادثه کارگران ساختمانی در حال ساخت در کنار خانه حادثه دیده بودند که برای نجات اهالی خانه رفته بودند که دچار آسیب شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل، اضافه کرد: میزان خسارت و ابعاد حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است‌.

وی در عین حال از شهروندان درخواست کرد با توجه به نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال حتماً لوازم گرمایشی خود را ایمن کنند تا از بروز حادثه جلوگیری شود.