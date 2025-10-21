En
سوت

افشاگری فردوسی پور که فدراسیون فوتبال رد کرد

شب گذشته و در برنامه عادل فردوسی‌پور اعلام شد فدراسیون فوتبال ایران علاوه بر پرداخت هزینه بلیت بازیکنان تانزانیا، لباس و کفش ورزشی آن‌ها را تامین کرده و برایش هزینه پرداخته است! عنوان شده که فدراسیون از طریق یک صرافی اقدام به چنین پرداخت‌هایی کرده که جمع این مبالغ به طرز عجیب شگفت‌آور است. فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیه‌ای، شایعه منتشره مبنی بر خرید البسه و استوک برای تیم ملی تانزانیا را تکذیب کرد. در ادامه این بیانیه، فدراسیون فوتبال از منتشرکنندگان این شایعه خواست اسناد مثبته خود را در این باره به احترام افکار عمومی به هواداران تیم ملی ارائه کنند. آنچه عادل فردوسی پور گفت را ببینید و خودتان قضاوت کنید.
