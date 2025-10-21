En
کد خبر: ۱۳۳۵۶۴۱
بازدید: ۷۲۷

عکس: جشن فارغ‌التحصیلی قرآن‌آموزان در استانبول

منطقه فاتح استانبول شاهد جشن باشکوه فارغ‌التحصیلی صدها قرآن‌آموز بود که تحصیلات خود را در رشته‌های حفظ قرآن و زبان عربی به پایان رسانده بودند. آنها برای دریافت دیپلم و گواهینامه‌های خود به مسجد سلطان سلیم رفتند و جمعی از علما و رهبران دینی نیز در این مراسم حضور داشتند.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل جشن فارغ التحصیلی قرآن‌آموزان استانبول مسجد سلطان سلیم
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
