عکس: جشن فارغالتحصیلی قرآنآموزان در استانبول
منطقه فاتح استانبول شاهد جشن باشکوه فارغالتحصیلی صدها قرآنآموز بود که تحصیلات خود را در رشتههای حفظ قرآن و زبان عربی به پایان رسانده بودند. آنها برای دریافت دیپلم و گواهینامههای خود به مسجد سلطان سلیم رفتند و جمعی از علما و رهبران دینی نیز در این مراسم حضور داشتند.
