روش جدید برای معکوس‌کردن پیری چشم

دانشمندان با تزریق نوعی اسید چرب خاص به چشم، کاهش بینایی ناشی از پیری را در موش‌ها معکوس کردند.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۱۸
223 بازدید
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا ارواین (UC Irvine) راهی برای بازگرداندن بینایی به چشم‌های پیر پیدا کرده‌اند. این تیم تحقیقاتی با تزریق نوعی اسید چرب خاص به موش‌های مسن، موفق شدند بینایی آنها را بهبود بدهند و حتی علائم پیری را در چشم معکوس کنند.

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ براساس گزارش SciTechDaily، تغییر در بینایی یکی از شایع‌ترین نشانه‌های افزایش سن است. اکنون محققان راهی پیدا کرده‌اند که می‌تواند علائم کاهش بینایی با افزایش سن را معکوس کند.

این پژوهش براساس تحقیقات قبلی روی ژنی به نام ELOVL2 انجام شده که به عنوان یکی از نشانگرهای مهم پیری شناخته می‌شود. این ژن به تولید اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره بسیار بلند (VLC-PUFAs) و همچنین اسید چرب امگا-۳ (DHA) کمک می‌کند. با افزایش سن، عملکرد این ژن ضعیف می‌شود و سطح این مولکول‌های ضروری در شبکیه چشم کاهش می‌یابد که به تضعیف بینایی و بیماری‌هایی مانند دژنراسیون ماکولا (AMD) منجر می‌شود.

در مطالعه جدید، محققان به جای تلاش برای فعال‌سازی مجدد ژن ELOVL2، راه دیگری را امتحان کردند. آنها مستقیماً نوعی اسید چرب غیراشباع با زنجیره بسیار بلند (VLC-PUFA) را به چشم موش‌های مسن تزریق کردند تا افت طبیعی آن را جبران کنند. نتیجه جالب توجه بود: عملکرد بینایی حیوانات بهبود یافت.

 

نکته مهمی که محققان تأکید می‌کنند این است که تزریق DHA به تنهایی چنین تأثیری ایجاد نکرد. محققان می‌گویند: «تحقیق ما تأیید می‌کند که DHA به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد، اما به نظر می‌رسد که اسید چرب VLC-PUFA مؤثر است و بینایی را در حیوانات مسن بهبود می‌دهد.»

علاوه‌براین، محققان موفق به شناسایی واریانت‌های ژنتیکی در آنزیم ELOVL2 شدند که با پیشرفت سریع‌تر بیماری دژنراسیون ماکولا مرتبط است. این کشف می‌تواند به شناسایی افرادی که در معرض خطر بیشتری برای پیشرفت این بیماری هستند کمک کند.

 
