شرکت ژاپنی توشیبا در تازه‌ترین دستاورد خود موفق شد فناوری جدیدی موسوم به MAMR (ضبط مغناطیسی با یاری میکروویو) را بر روی هارددیسک ۱۲ دیسکه پیاده کرد که می‌تواند ظرفیت ذخیره‌سازی مراکز داده را به ۴۰ ترابایت تا سال ۲۰۲۷ افزایش دهد — یک گام بزرگ در رقابت صنعت ذخیره‌سازی.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در روزهای اخیر، شرکت توشیبا اعلام کرد که در عرصه HDD به نقطه عطفی رسیده است: این شرکت توانسته است ۱۲ دیسک مغناطیسی را داخل یک درایو ۳.۵ اینچی استاندارد به کار ببرد، چیزی که پیش‌تر در صنعت هارددیسک مرسوم نبوده است.

در این پروژه، توشیبا از زیرلایه شیشه‌ای برای دیسک‌ها استفاده کرده است که امکان نازک‌تر کردن دیسک‌ها را فراهم می‌کند و با ترکیب فناوری MAMR (ضبط مغناطیسی با کمک میکروویو) کارکرد بهتری ارائه می‌دهد. هدف اصلی این پروژه دستیابی به ظرفیت‌های بزرگ‌تر، کارایی بیشتر و کاهش هزینه برای مراکز داده بزرگ است.

توشیبا پیش‌بینی کرده است که با توسعه‌ی این فناوری، بتواند هارددیسک‌هایی با ظرفیت ۴۰ ترابایت را در بازار عرضه کند، چیزی که تا کنون برای درایوهای استاندارد یک جهش مهم محسوب می‌شود.

در بیانیه‌ی شرکت آمده است که این درایوها در آینده با ترکیب فناوری‌های نوین ضبط مغناطیسی مانند HAMR نیز رقابت خواهند کرد تا ظرفیت‌ها را فراتر از محدودۀ فعلی هدایت کنند.

در دوره‌ای که داده‌ها به سرعت در حال رشد‌اند (هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و غیره)، ظرفیت بیشتر در هارددیسک‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. این فناوری می‌تواند مراکز داده و شرکت‌ها را از فشار افزایش هزینه‌‌ها رهایی دهد.

ساخت HDD با تعداد دیسک بالا نیازمند دقت مهندسی زیاد، کنترل دقیق لرزش، مدیریت گرما و اختلالات مغناطیسی است. اینکه توشیبا توانسته این کار را عملی کند، نشان‌دهنده بلوغ فنی بسیار بالاست.

رقبایی مثل سیگیت و وسترن دیجیتال در حال حرکت به سمت فناوری‌های نوین ضبط‌اند. اگر توشیبا بتواند زودتر محصول تجاری این فناوری را عرضه کند، ممکن است مزیتی رقابتی مهم کسب کند.