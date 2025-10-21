عکس: المپیاد استعدادهای برتر روئینگ کشور

هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر روئینگ کشور در بخش دختران، دوشنبه (۲۸ مهر ۱۴۰۴) با شرکت ۳۵ ورزشکار، مربی و سرپرست از ۱۱ استان کشور (آذربایجان غربی، خوزستان، گیلان، منطقه آزاد انزلی، تهران، توابع تهران، مازندران، زنجان، البرز، هرمزگان و کردستان) در سد شهرچایی ارومیه برگزار شد. در ۱۰۰۰ متر گروه سنی الف استان گیلان بر سکوی قهرمانی ایستاد و استان تهران رده‌های دوم و سوم را به دست آورد. در گروه سنی ب نیز آذربایجان غربی قهرمان شد و گیلان و مازندران در جایگاه دوم و سوم ایستادند. در بخش ۲۰۰۰ متر نیز استان تهران قهرمان شد و آذربایجان غربی و گیلان در رده دوم و سوم قرار گرفتند.