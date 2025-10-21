عکس: کریسمس در جمهوری چک
در حالی که بیشتر مردم جهان بوقلمون یا گوشت گوساله را سر سفره کریسمس میگذارند، در جمهوری چک صدای بالبال زدن ماهیها در تشتهای آب، نوید نزدیک شدن تعطیلات را میدهد. با فرا رسیدن زمستان، بازارهای شهرها پر از وانهای فلزی و فروشندگانی میشود که در سرمای هوا ماهی تازه عرضه میکنند. این آیین قدیمی، تنها خرید غذا نیست؛ بلکه سنتی است که نسلها را به هم پیوند میدهد و چهرهای متفاوت از کریسمس اروپایی به نمایش میگذارد. از دریاچه تا خیابان، از بازار تا سفره، حضور ماهی بخشی جدانشدنی از جشن زمستانی مردم چک است. در کشوری که دریا ندارد، ماهی در دل شهر شنا میکند و طعم سنت را زنده نگه میدارد.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:کریسمس جمهوری چک آئین جشن سال نو میلادی عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.