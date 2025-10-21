عکس: جشن بازگشت به ریشهها در مادرید
هر سال در مادرید، جشن سنتی برگزار میشود که یادآور ریشههای روستایی و زندگی چوپانی در اسپانیا است. در این آیین، چوپانها گلههای خود را از خیابانهای شهر عبور میدهند و خیابانهای مدرن پایتخت برای چند روز به چراگاه تبدیل میشود. تصاویر این رژه، ترکیبی جذاب از زندگی شهری و سنت کهن را به نمایش میگذارند و حضور گوسفندان توجه شهروندان و گردشگران را جلب میکند.
