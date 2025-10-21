En
/
فا
En العربیة
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۵۵۴۲
بازدید: ۸۵۸

عکس: جشن بازگشت به ریشه‌ها در مادرید

هر سال در مادرید، جشن سنتی برگزار می‌شود که یادآور ریشه‌های روستایی و زندگی چوپانی در اسپانیا است. در این آیین، چوپان‌ها گله‌های خود را از خیابان‌های شهر عبور می‌دهند و خیابان‌های مدرن پایتخت برای چند روز به چراگاه تبدیل می‌شود. تصاویر این رژه، ترکیبی جذاب از زندگی شهری و سنت کهن را به نمایش می‌گذارند و حضور گوسفندان توجه شهروندان و گردشگران را جلب می‌کند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
رژه گوسفندان مادرید بازگشت به روستاها عکس بین الملل کارناوال فستیوال
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.