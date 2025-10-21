En
فعال‌سازی رادارهای نفت‌کش ایران تله برای آمریکاست!
تعداد بازدید : 251
کد خبر:۱۳۳۵۵۳۳
792 بازدید
نبض خبر

افشای انهدام پایگاه سری اسرائیل با موشک ایران

مکس بلومنتال، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، برای نخستین‌بار جزئیات حمله ایران به یک پایگاه فوق‌محرمانه اسرائیل را فاش کرد؛ پایگاهی که درست زیر برج‌های مسکونی تل‌آویو و در قلب «کریا» پنهان شده بود. به گفته او، اسرائیل سال‌ها از ساکنان غیرنظامی به‌عنوان سپر انسانی برای حفاظت از مرکز فرماندهی اطلاعاتی خود استفاده کرده است. ین حمله، بنا بر اسناد و ایمیل‌های افشاشده، دقیقاً مغز عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده بود. رسانه‌های اسرائیلی این منطقه را سانسور کردند و حتی خبرنگاران خارجی را از فیلم‌برداری بازداشتند. روایت این روزنامه نگار را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ دوازده روزه حمله موشکی ایران به اسرائیل تل آویو ویدیو پاسخ نظامی ایران به اسرائیل فیلم
