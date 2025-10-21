افشای انهدام پایگاه سری اسرائیل با موشک ایران

مکس بلومنتال، روزنامهنگار مشهور آمریکایی، برای نخستینبار جزئیات حمله ایران به یک پایگاه فوقمحرمانه اسرائیل را فاش کرد؛ پایگاهی که درست زیر برجهای مسکونی تلآویو و در قلب «کریا» پنهان شده بود. به گفته او، اسرائیل سالها از ساکنان غیرنظامی بهعنوان سپر انسانی برای حفاظت از مرکز فرماندهی اطلاعاتی خود استفاده کرده است. ین حمله، بنا بر اسناد و ایمیلهای افشاشده، دقیقاً مغز عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل را هدف قرار داده بود. رسانههای اسرائیلی این منطقه را سانسور کردند و حتی خبرنگاران خارجی را از فیلمبرداری بازداشتند. روایت این روزنامه نگار را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.