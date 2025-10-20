یکی از کانال‌های تلویزیون ترکیه با اشاره به آنکه اسرائیل می‌گوید: «این بار با آمادگی بیشتری به ایران حمله می‌کنیم اما باید آمریکا را هم همراه خودم کنم» به وسعت ایران و توان پنهان کاری منابع حساس ایران در این گستره جغرافیایی وسیع در مقابل چنین حمله‌ای اشاره کرد. تحلیل گر این کانال ترک با تکیه بر منابع اسرائیلی گفت در طول جنگ دوازده روزه ایران هزاران خانه در فلسطین اشغالی را ویران کرده، پیش بینی کرد در صورت حمله اسرائیل به ایران این اتفاق تکرار می‌شود. او از نسل تازه موشک‌های ایران گفت که بین 5 تا 25 ماخ سرعت دارد و در این نبرد استفاده می‌شود. این تحلیل گر گفت این موشک‌ها به واسطه سرعت‌شان یک ابر نیتروژی اطراف‌شان شکل می‌دهند و آن ابر یک بازتاب راداری ایجاد می‌کند. در نتیجه موشک‌هایی پدافندی که شلیک می‌شوند، به جای زدنِ خود موشک، آن بازتاب را هدف قرار می‌دهند. افزون بر این هنگام ورود به جو یک مانور انجام می‌دهند. این شبکه با ارزیابی اصابت‌های ایران بازتاب‌های ناخواسته‌ را حداقلی خواند و تاکید کرد اکثر اصابت‌ها در جنگ دوازده روزه نقطه زنی بوده است. گزارش کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.