En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
لاریجانی: اقدام اروپا در اسنپ‌بک لج‌بازی با روسیه بود!
تعداد بازدید : 773
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۵۵۰۵
کد خبر:۱۳۳۵۵۰۵
2611 بازدید
نبض خبر

تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!

یکی از کانال‌های تلویزیون ترکیه با اشاره به آنکه اسرائیل می‌گوید: «این بار با آمادگی بیشتری به ایران حمله می‌کنیم اما باید آمریکا را هم همراه خودم کنم» به وسعت ایران و توان پنهان کاری منابع حساس ایران در این گستره جغرافیایی وسیع در مقابل چنین حمله‌ای اشاره کرد. تحلیل گر این کانال ترک با تکیه بر منابع اسرائیلی گفت در طول جنگ دوازده روزه ایران هزاران خانه در فلسطین اشغالی را ویران کرده، پیش بینی کرد در صورت حمله اسرائیل به ایران این اتفاق تکرار می‌شود. او از نسل تازه موشک‌های ایران گفت که بین 5 تا 25 ماخ سرعت دارد و در این نبرد استفاده می‌شود. این تحلیل گر گفت این موشک‌ها به واسطه سرعت‌شان یک ابر نیتروژی اطراف‌شان شکل می‌دهند و آن ابر یک بازتاب راداری ایجاد می‌کند. در نتیجه موشک‌هایی پدافندی که شلیک می‌شوند، به جای زدنِ خود موشک، آن بازتاب را هدف قرار می‌دهند. افزون بر این هنگام ورود به جو یک مانور انجام می‌دهند. این شبکه با ارزیابی اصابت‌های ایران بازتاب‌های ناخواسته‌ را حداقلی خواند و تاکید کرد اکثر اصابت‌ها در جنگ دوازده روزه نقطه زنی بوده است. گزارش کامل را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل تلویزیون ترکیه پاسخ نظامی ایران به اسرائیل حمله موشکی ایران به اسرائیل ویدیو
اخبار مرتبط
لاریجانی: آمریکا شرط گذاشت که برد موشک‌های ایران به کمتر از 500 کیلومتر برسد!
ایران برای جنگ با اسرائیل آماده شده و هنوز این جنگ افزارها را به کار نبرده!
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
سخنان طوفانی جوان عراقی: صدام چهار موشک به اسرائیل زد و آقای خامنه‌ای...
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران
تصاویر از طبقه بندی خارج شده از جنگ ایران و اسرائیل
روایت همسر سپهبد رشید از لحظه ترور: یک دست و یک پایش جدا شد
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
ایران در جنگ پیش رو از این موشک با 14 ماخ سرعت استفاده می‌کند
توصیف یک اسرائیلی ایرانی‌الاصل از موشک‌های ایران
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
سخنان تکان دهنده افسر شلیک موشک‌های ایران
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌‌اند!
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
کانال 12 اسرائیل مانع حمله اسرائیل به ایران را فاش کرد
ادعای ترامپ: ایران دو هفته پیش دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده!
ترامپ دوباره تهدید به حمله به ایران کرد: اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند!
این مانع میلیارد دلاری حمله دوباره اسرائیل به ایران!
ایرانی‌ها می‌گویند اینها کشتی‌های ماست، اگر جرات دارید بیایید جلو!
آمریکا و اسرائیل سریع‌تر به ایران حمله نظامی کنند!
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
ادعای رئیس عملیات ارتش اسرائیل درباره حمله تازه به ایران + زیرنویس
یک وطن فروش: اسرائیل باید به ایران حمله کند!
تصاویر شهر موشکی که مورد حمله اسرائیل قرار گرفت
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
این پاشنه آشیل حمله دوباره آمریکا به ایران شده
رسانه عربی: احتمال جنگ ایران و اسرائیل در هر لحظه وجود دارد / ایران این سه تاکتیک را اجرا کرده
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
پسر پزشک رهبر انقلاب: ممکن است حمله اسرائیل خیلی زود باشد و ایرانی‌ها قاطع‌تر عمل می‌کنند
برآورد تحلیل گر بریتانیایی از زمان جنگ ایران و آمریکا
چرا نتانیاهو نتواند یک بار دیگر ترامپ را برای حمله به ایران همراه کند؟
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پاسخ رهبر انقلاب به شروط ننگ آور ترامپ برای مصالحه
مرشد ترامپ: جنگ جهانی سوم با حضور ایران شروع شده! + زیرنویس
ویدیوی موسسه نیروی دریایی آمریکا از حمله به سکوهای نفتی ایران!
مناظره شدید ایرانی‌ها و اعراب: شرم بر شما، موشک‌های ما را هدف قرار دادید!
گزارش الجزیره از تغییر تاکتیک موشکی ایران برای افزایش نرخ اصابت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
فرمانده تفنگداران آمریکا: جنگ بعدی در راه است! + زیرنویس
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
نظامی ارشد روس: در طول جنگ دوازده روزه برای ایران دعا می‌کردیم!
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
برآورد دو مجری آمریکایی از نبرد بعدی ایران و اسرائیل
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
در جنگ دوازده روزه هیچ خاکی از دست ندادیم!
روایت سردار رادان از شب اول حمله اسرائیل: پسرم تماس گرفت و گفت...
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اسرائیل می‌خواهد حداقل یک ضربه کاری به ایران دیگر بزند اما...
روایت فرمانده یگان موشکی سپاه درباره سطح آمادگی ایران
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
کارشناس روس: بگذارید اسرائیلی‌ها یک بار دیگر موشک‌های ایران را امتحان کنند!
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران
ادعای تحویل 40 جنگنده چین به ایران و خریدهای سنگین از روسیه!
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟