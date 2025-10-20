الکس کرینر تحلیل گر سیاسی درباره اقدام ایران مبنی بر حرکت نفتکش‌هایش بدون پنهان کاری که برخی رسانه‌های بین المللی گزارش کرده‌اند و علت آن گفت: «ایرانی‌ها به طور فزاینده‌ای احساس اعتماد به نفس می‌کنند... ایرانی‌ها نفتکش‌هایشان را با پرچم خودشان به حرکت در می‌آورند تا اگر به آنها حمله شد یا همانند گذشته آمریکایی‌ها یا بریتانیایی‌ها آن را توقیف کردند، دیگر جای پرسشی نباشد که سرقت از چه کسی انجام شده... مانند این است که ایرانیان می‌گویند، اگر جرات دارید جلو بیایید، این کشتی ماست که نفت صادر می‌کنند اگر جرات دارید کاری بکنید...» تحلیل کامل این کارشناس را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.