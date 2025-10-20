En
دفاع طوفانی از ایران در پارلمان اروپا را ببینید
نبض خبر

ایرانی‌ها می‌گویند اینها کشتی‌های ماست، اگر جرات دارید بیایید جلو!

الکس کرینر تحلیل گر سیاسی درباره اقدام ایران مبنی بر حرکت نفتکش‌هایش بدون پنهان کاری که برخی رسانه‌های بین المللی گزارش کرده‌اند و علت آن گفت: «ایرانی‌ها به طور فزاینده‌ای احساس اعتماد به نفس می‌کنند... ایرانی‌ها نفتکش‌هایشان را با پرچم خودشان به حرکت در می‌آورند تا اگر به آنها حمله شد یا همانند گذشته آمریکایی‌ها یا بریتانیایی‌ها آن را توقیف کردند، دیگر جای پرسشی نباشد که سرقت از چه کسی انجام شده... مانند این است که ایرانیان می‌گویند، اگر جرات دارید جلو بیایید، این کشتی ماست که نفت صادر می‌کنند اگر جرات دارید کاری بکنید...» تحلیل کامل این کارشناس را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر جنگ نفتکش ها صادرات نفت ناوگان سایه ویدیو تحریم های شورای امنیت قطعنامه های شورای امنیت بازرسی از کشتی ها
