تغییر داور استقلال و الوحدات ۴۸ ساعت مانده به سوت!

کمتر از ۴۸ ساعت مانده به بازی استقلال و الوحدات تیم داوری این مسابقه تغییر کرد.
تغییر داور استقلال و الوحدات ۴۸ ساعت مانده به سوت!

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، فدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای رسمی به باشگاه استقلال، از تغییر تیم داوری دیدار استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ خبر داد.

در اطلاعیه‌ی AFC، مصدومیت یکی از داوران عمانی که قرار بود در این بازی حضور داشته باشد، به عنوان دلیل اصلی این تغییر عنوان شده است. طبق اعلام جدید، داوران عربستانی جایگزین تیم داوری قبلی شده‌اند و قضاوت دیدار حساس چهارشنبه شب را برعهده خواهند داشت.
بر این اساس، ترکیب جدید داوری مسابقه به شرح زیر است:

• داور وسط: محمد خالد (عربستان)
• کمک داور اول: خالف الشماری (عربستان)
• کمک داور دوم: یاسر سلطان (عربستان)
• داور چهارم: سلیم سعید حمید المجرفی (عمان)
• ناظر داوری: نجاح رهام راشد (عراق)

دیدار دو تیم استقلال ایران و الوحدات اردن چهارشنبه شب در ورزشگاه شهرقدس برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که از اهمیت زیادی برای هر دو تیم برخوردار است، چراکه هر دو هنوز امتیازی در گروه اول کسب نکرده‌اند و نیاز مبرمی به پیروزی دارند.

تغییر تیم داوری در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت تا شروع مسابقه، در نوع خود اتفاقی نادر محسوب می‌شود، اما طبق اعلام AFC، شرایط جسمی داور عمانی اجازه قضاوت را از او گرفته است.

با این حال کنفدراسیون تأکید دارد که محمد خالد از داوران باتجربه عربستانی است و سابقه قضاوت در رقابت‌های لیگ قهرمانان و جام ملت‌های آسیا را در کارنامه دارد این بازی را سوت بزند.

این مسابقه روز چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد.

