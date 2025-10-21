به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، FMV UX-K۳، جدیدترین ابتکار شرکت فوجیتسو، با بهره‌گیری از آلیاژ‌های پیشرفته کربن و منیزیم-لیتیوم ساخته شده است. این انتخاب مواد، تضمین‌کننده بدنه‌ای فوق‌العاده سبک، اما در عین حال بسیار بادوام است. با ضخامت تنها ۱۷٫۶ میلی‌متر، این لپ تاپ فوجیتسو تجربه‌ای بی‌نظیر از حمل‌پذیری و مقاومت را به ارمغان می‌آورد و برای کاربران حرفه‌ای در حال حرکت ایده‌آل است.

عملکرد قدرتمند در بدنه‌ای سبک

لپ تاپ فوجیتسو FMV UX-K۳ به پردازنده اینتل Core Ultra ۷، ۲۵۵U مجهز شده که شامل ۲ هسته عملکرد و ۱۰ هسته کم‌مصرف است و سرعت آن تا ۴.۸ گیگاهرتز می‌رسد. این دستگاه با ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD عرضه می‌شود و از گرافیک یکپارچه اینتل Arc بهره می‌برد.

نمایشگر باکیفیت و اتصالات کامل

نمایشگر ۱۴ اینچی IPS این مدل، وضوح ۱۹۲۰×۱۲۰۰ پیکسل با نسبت تصویر ۱۶:۱۰ و روشنایی ۴۰۰ نیت را ارائه می‌دهد. از نظر اتصالات، FMV UX-K۳ مجموعه‌ای کامل شامل Wi-Fi ۷، بلوتوث ۵.۴، یک پورت USB-C با قابلیت شارژ ۶۵ وات، دو پورت USB-A، پورت HDMI، اترنت، جک ۳.۵ میلی‌متری و کارت‌خوان microSD دارد. یک وب‌کم ۱۰۸۰ p با شاتر حریم خصوصی نیز در آن گنجانده شده است.

باتری مناسب برای حمل و نقل و قیمت عرضه

این لپ‌تاپ با باتری ۳۱ وات‌ساعتی، حدود ۷ ساعت پخش ویدئو یا تا ۱۸ ساعت استفاده در حالت آماده‌به‌کار را ارائه می‌دهد. شارژر ۶۵ وات آن تنها ۱۵۰ گرم وزن دارد که وزن کلی دستگاه را برای سفر بسیار پایین نگه می‌دارد. FMV UX-K۳ در حال حاضر از طریق فروشگاه FMV فوجیتسو و خرده‌فروشان منتخب ژاپنی با قیمت تقریبی ۲۸۰٬۲۸۰ ین (حدود ۱٬۸۶۰ دلار) به فروش می‌رسد.