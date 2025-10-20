En
نبض خبر

تصاویر انفجار هتل اسپیناس

انفجار کپسول گاز مایع حین عملیات جوشکاری در هتل بین‌المللی اسپیناس شهرستان آستارا منجر به آتش‌سوزی و وقوع انفجار شدید شد و سه نفر در این حادثه مصدوم و با سوختگی به بیمارستان منتقل شدند. تصاویر این هتل پس از حادثه را می‌بینید.
