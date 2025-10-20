En
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
نبض خبر

پاسخ رهبر انقلاب به شروط ننگ آور ترامپ برای مصالحه

پس از آنکه دونالد ترامپ ضمن لفاظی شروط ننگ آوری برای مصالحه با ایران مطرح کرد، رهبر انقلاب امروز در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی پاسخ محکمی به رئیس جمهور آمریکا دادند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخشی از بیانات‌شان تاکید کردند: «در این روزها یاوه‌گویی‌هایی هم شد نسبت به ایران عزیزمان. نمیشود ما راجع به اینها یک کلمه‌ای عرض نکنیم. رئیس‌جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی با یک مشت حرف پوچ و با لود‌گی سعی کرد صهیونیست‌های مأیوس را امیدوار کند، بهشان روحیه بدهد. تحلیل من از سفر رئیس‌جمهور آمریکا به داخل فلسطین اشغالی و این کارهایی که کرد و این حرفهایی که زد این است. اینها مأیوسند. اینها در جنگ ۱۲ روزه آن‌چنان سیلی خوردند که باور نمیکردند، توقّعش را نداشتند، مأیوس شدند. این رفت تا روحیه بدهد به آنها. این رفت آنها را از یأس خارج کند. این حرفها حرفهایی است که به یک مسئولین مأیوس زده میشود، این‌جور حرفهایی که او زد... رئیس جمهور آمریکا افتخار میکند به اینکه دانشمند ایرانی را ترور کرده؛ بله، دانشمند را ترور کردید، افراد امثال طهرانچی و عباسی و اینها را ترور کردید، لکن علمشان را نمیتوانید ترور کنید. افتخار میکند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم، خب خیلی خب، به همین خیال باش! اصلاً شما چه‌کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای دارد شما دخالت کنید بگویید باید و نباید. شما چه‌کاره‌ی دنیایید؟ چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای دارد یا ندارد؟ این دخالتها، دخالتهای ناباب، ناجور، غلط و زورگویانه است.» این بخش از بیانات رهبر انقلاب را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
